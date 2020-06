Se estrelló un caza F-15 de los EEUU en el Mar del Norte: buscan al piloto

Un caza militar estadounidense F-15 se estrelló este lunes en el mar del Norte, cerca de la base aérea Lakenheath en Suffolk (Reino Unido), por lo que se desplegó una operación de búsqueda para intentar encontrar al piloto.

“La nave estaba en una misión de entrenamiento de rutina, con un piloto a bordo. La causa y el estado del piloto son desconocidas en este momento”, indicó un comunicado de la Fuerza Aérea.

El Eagle F-15 C de la 48va unidad de cazas había despegado de la base Lakenheath de la Royal Air Force. Rescatistas británicos participaban en la búsqueda en el lugar del siniestro. El accidente ocurrió a las 9.40 (hora local, 8.40 GMT), según las primeras informaciones oficiales.

La BBC reportó que se creía que el avión se estrelló 74 millas náuticas (137 kilómetros) de la costa este de Yorkshire.

#BREAKING According to Sky News a #USAF #F15 military #aircraft has crashed in the North Sea just off the Flamborough Head coast! The coastguard has confirmed that a major operation is underway to retrieve the wreckage and anyone onboard! #planespotting #AvGeek #aviation pic.twitter.com/rwGJPnNB1M

— CD’s Aviation 🖤🤍🤜🏾🤛🏻 (@CDsAviation1) June 15, 2020