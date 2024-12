Se estrella avión en Kazajistán: reportan varios muertos y heridos

Kazajistán. Un avión Embraer 190 de Azerbaijan Airlines (AZAL), que cubría la ruta entre Bakú, Azerbaiyán, y Grozny, en Rusia, se estrelló este martes en las inmediaciones del aeropuerto de Aktau, en el oeste de Kazajistán. El accidente dejó un saldo preliminar de 39 muertos y 28 sobrevivientes, según informaron las autoridades kazajas.

This video shows what happened in the minutes before the plane crash in Kazakhstan. The plane repeatedly went up and down before crashing. pic.twitter.com/dQ0H1c9R0R