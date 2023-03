Se casa con la esposa del amante de su expareja para vengarse de ambos

En la India, un hombre se casó con la esposa del amante de su expareja para vengarse de ambos. Neeraj y Rubi Devi, del estado de Bihar, contrajeron matrimonio en 2009 y tuvieron cuatro hijos. En un momento, Neeraj se enteró de que su cónyuge estaba teniendo una aventura con otro sujeto, llamado Mukesh.

A pesar de los intentos de persuadir a su mujer para que cortase los lazos con Mukesh, ella terminó fugándose el año pasado junto con su amante y luego se casaron.

Lejos de superar la situación, Neeraj descubrió que el hombre que le había arrebatado a su media naranja estaba casado con una mujer también llamada Rubi Devi y que tenía dos hijos. Ambos comenzaron a hablar por teléfono para consolarse después de que sus cónyuges escaparan y terminaron enamorándose. Se casaron el pasado 18 de febrero y Neeraj aceptó a los hijos de Muskesh, como este había aceptado a tres de sus cuatro hijos.

Cabe destacar que previamente Neeraj había realizado una denuncia policial contra Mukesh por secuestrar a su expareja. Los prófugos continúan siendo buscados por las autoridades.

