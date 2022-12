Santiago se ha convertido en el centro electoral del pais

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Luis Estrella

Santiago de los Caballeros se ha convertido en el centro de la disputa electoral, donde todos los aspirantes presidenciales de manera constante desarrollan agendas de trabajo. Esto es entendible por la importancia que reviste esta Provincia, no sólo por su alta población, sino por su poder económico y por ser la capital del Cibao, desde donde se irradia su luz a toda la región.

La actividad convocada por el Dr. Leonel Fernández en la Arena del Cibao, es el mejor indicativo de que el exmandatario quiere cerrar este año, con una percepción favorable en Santiago y el Cibao. Según todas las mediciones la ciudad corazón es el talón de Aquiles de Leonel y la FP, como resultado de no tener una figura con un liderazgo sólido que lo represente. Voy a hacer un poco de historia para explicar de la manera más simple posible lo que entiendo son las causas que generan esta situación. Después que el Dr. Leonel Fernández ascendiera a la presidencia en el 1996, en Santiago se comenzaron a desarrollar varios liderazgos en el PLD, entre los que sobresalían, Isabel Bonilla, Domínguez Brito y Julio César Valentín.

En 1998, Francisco fue designado Fiscal del Distrito por Leonel Fernández, mientras Valentín e Isabel fueron electos diputados, con el voto orgánico como era lo establecido por los estatutos del PLD en ese momento. En el 2001 y 2002, Isabel Bonilla fue vocera del bloque de diputados del PLD.

En el 2002, Brito aspira a Senador por Santiago y Valentín, Isabel y Abel que era un destacado dirigente de la juventud del PLD aspiran a diputados por las circunscripciones 1,2 y 3 respectivamente. En el proceso interno que por primera vez se desarrollaba en ese Partido con el voto universal del padrón, Abel, Isabel y Valentín fueron los únicos que lograron pasar en primera vuelta con más de un 50%.

En el 2002 fue que se implementó por primera vez el voto preferencial, donde Isabel fue la más votada de los 14 diputados de todos los partidos, siguiéndole Máximo Castro Silverio, Abel y Valentín respectivamente. Domínguez Brito perdió la Senaduría de Víctor Méndez por estrecho margen.

En ese momento esos cuatros dirigentes del PLD eran considerados los más influyentes en Santiago. Isabel Bonilla en el 2006 decidió no postularse de nuevo y retirarse a su pueblo de origen, Río San Juan, donde por solicitud del Partido fue postulada faltando menos de dos meses para las elecciones como candidata a diputada por MTS, donde fue electa para su cuarto periodo como congresista.

Isabel en el 2011, decidió apartarse del activismo político y se postuló se postuló para una de las altas cortes, el Tribunal Constitucional, siendo electa por el Consejo Nacional de la Magistratura de manera unánime por 9 años.

En cambio, Valentín, Abel y Francisco siguieron incidiendo en Santiago, manteniéndose como las tres figuras de más influencia del PLD. Valentín fue presidente de la Cámara de diputados por 4 años, así como Senador por dos periodos, mientras Abel fue presidente por 6 años, así como Alcalde por Santiago por dos períodos, incluyendo el actual.

Domínguez Brito fue Senador por Santiago, Procurador General de la República y precandidato presidencial por el PLD en el 2020 y para la recién consulta realizada en octubre.

En el proceso interno del 2007 entre Danilo y Leonel, de los cuatro, Isabel apoyó a Danilo, mientras que los demás prefirieron a Leonel. Con el paso del tiempo, Valentín y Brito primero y Abel después se inclinaron por Danilo Medina.

Esta es la realidad que ha impedido hasta ahora el despegue de Leonel en Santiago, ya que en principio entendía que sería apoyado por Abel Martínez, por lo que no presentó candidato a la alcaldía en el 2020.

En el caso de Valentín, aunque se separó de Abel y el PLD, no se inclinará por apoyar a Leonel, sino que tomó la decisión de volar con alas propias y crear su propio proyecto político presidencial. Domínguez Brito en cambio decidió pactar con su contrincante y esperar una nueva oportunidad de alcanzar sus sueños de ser candidato presidencial.

El tiempo irá definiendo el panorama en Santiago, lo que si es notable, que Leonel tiene que apurar el paso, ya que esa Provincia es vital para colocarse a un nivel de competencia real con Luis Abinader, que por el momento encabeza las preferencias electorales.

Mientras tanto, la hidalga de los 30 caballeros seguirá siendo el pastel apetecido por todos. La suerte está echada.