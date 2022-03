El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa, Santiago Hazim, afirmó que a partir del 22 se abril abrirán oficinas de SeNaSa en las ciudades más pobladas por los dominicanos en EEUU.

“Serán inauguradas formalmente los counters en los consulados de Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Boston, Miami y Madrid en España, mientras se pueden abrir las oficinas, de manera que todos sean atendidos”, informó Hazim en una entrevista realizada en el programa “Abriendo la mañana con Dary Terrero”, transmitido de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Expresó que es muy costosa la salud en los demás países y para tener un seguro del Estado con ellos se debe estar por debajo del

salario mínimo.

Hazim agregó que los dominicanos no tienen la capacidad de pagar un seguro privado en los Estados Unidos y dijo que SeNaSa está dando un seguro para que esas personas se puedan realizar cirugías selectivas, incluyendo trasplante y odontología no estética.

“Los dominicanos en el extranjero podrán solicitar sus vacaciones y venir a realizarse sus procedimientos aquí, contando con nuestro seguro”, afirmó.

Hazim informó que si un asegurado en el extranjero tiene un cancer que sea posible viajar a la República Dominicana para recibir tratamiento, lo tendrá garantizado.