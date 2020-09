Ser de un barrio humilde (San Carlos), salir embarazada a los 15 años y no haber terminado sus estudios, no fueron obstáculos para que Sandra Berrocal, saliera adelante y se destacara en la televisión local.

Aunque parezca paradójico, Sandra nunca soñó con trabajar en la televisión, por el contrario, el medio fue que la buscó ella. Llegó como promotora de una marca, luego de tener a su primera hija y allí el productor de televisión, Alberto Bernabé (Bebeto), se interesó por su figura para un nuevo proyecto televisivo.

Al ser entrevistada por el comunicador Vladimir Jáquez, para su programa “Más allá de las redes”, Berrocal reveló que le tenía fobia a las cámaras, pese a que su madre insistía en verla frente a la pantalla chica. Dice que la llevaba a programas para motivarla y la inscribía en agencias de modelaje.

“Ni muerta quería entrar a los medios, mi mamá soñaba con verme en la televisión (…) Cuando era mayor de edad y trabajaba en diferentes compañías, me elegían como modelo para ir a los programas de televisión”, recordó.

Una llamada de “Bebeto” fue la llave para entrar a los medios de comunicación, al programa “Tu mañana”, por Digital 15, que, pese a no tener dominio, ni el conocimiento, aceptó la propuesta, para complacer a su madre.

De inmediato empezaron las críticas en su contra debido a que no tenía buen manejo frente a las cámaras, de las cuales sacó el lado positivo porque reconocía que sus críticos tenían razón, “yo me paraba frente a una cámara y me ponía mal, nerviosa, por mi hablaba Caroline y Alex, porque yo no podía hablar”.

Para sacarle provecho a la oportunidad que le estaba dando la vida, decidió prepararse porque finalmente, quería ser algo más que “una cara bonita”, pero además quería que la tomaran en cuenta para desarrollar otras funciones.

“Cuando nace ‘De extremo a extremo’ me llamaron y para complacer a mi madre acudí al llamado. Ahí es que nace Sandra Berrocal (…) no me quedé estancada”, reconoció “la presentadora extrema”.

Ataques en su contra

Al ser cuestionada por Vladimir Jáquez sobre los constantes ataques en su contra, Sandra Berrocal, sólo deseó suerte contra sus detractores.

Aunque reconoce que en un principio le afectan esos ataques, dijo que ya se ha hecho inmune.

“Pero no puedo ponerme inmune al dolor de ellas, es difícil cuando un hijo tuyo te cuestiona sobre esas críticas y mi madre, que es la más sufrida de todo esto, me demuestra ser la más fuerte, cuando no, para no verme caer”, se lamentó al citar la controversia sobre la paternidad de su hijo menor, “por quererme hacer un daño, le hicieron el daño a un bebé”.