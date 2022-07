Afirma que el vocero de la Presidencia Homero Figueroa es la salvación de la comunicación del Gobierno de Luis Abinader y recomienda que se hagan las correcciones en estrategia comunicacional para resaltar los logros de la gestión

Santo Domingo. – El periodista Salvador Holguín, dijo que el expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo (FUPU), Leonel Fernández, no es opción de poder para los comicios electorales a celebrarse el próximo 2024.

Asimismo, el líder social y político Salvador Holguín valoró como extraordinarios los esfuerzos realizados por el vocero presidencial Homero Figueroa y consideró necesario que el gobierno del cambio realice correcciones en la estrategia comunicacional que desarrolla actualmente para resaltar logros del Estado.

“Pero todavía Leonel Fernández a este momento no es una opción de poder decisiva, no es la amenaza real, si se sigue recomponiendo, sigue sumando y articulando, y el Gobierno comete errores… Yo estoy convencido que si Luis comete un error grave o grande, pero grande, entonces pudiera tener posibilidad Leonel ya que es el único que está habilitado, de lo contrario no hay mayores inconvenientes si se corrigen los errores que hay de comunicación”, expresó el también locutor Salvador Holguín al ser entrevistado por los comunicadores Leonardo Jaquez y Félix Luna en el programa «Irreverente y Directo», por CINEVISIÓN canal 19 a las 11am.

En ese mismo orden, el empresario de la comunicación Holguín resaltó: “Símbolo del Gobierno y de Luis en prensa es Homero, ahí no hay dudas, es más, Homero es la salvación de la comunicación del Gobierno del presidente Luis Abinader, lo que hay es que darle fuerzas y apoyo. Homero es de los pocos funcionarios de la comunicación del Gobierno de Luis que tú lo llamas y te coge el teléfono”.

“Entonces, lo que hay que hacer para salvar el Gobierno de Luis Rodolfo Abinader, es que hay que seguir el perfil de Homero Figueroa, es que ese es el estilo, ese es el perfil, la metodología, esa es la forma; trabajar, fortalecer, distinguir y apoyar a los comunicadores, periodistas, locutores, trabajadores de la prensa que combatieron al PLD y a Danilo Medina para que estos ocupen los puestos, las direcciones de comunicaciones y ayuden el Gobierno del presidente Luis Abinader”, manifestó Salvador Holguín.

Por último, el comunicador expresó: “Le habla Salvador Holguín señor presidente, quien nunca le ha engañado ni le ha fallado, le está hablando con el corazón en la mano, hay que corregir el problema de la comunicación en su Gobierno, no puede tener un buen Gobierno, una buena gestión con la dirección de comunicación proyectando lo negativo del Gobierno, más no así lo positivo, que son muchas cosas positivas las que está haciendo su Gobierno”.