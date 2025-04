Salma Hayek sale en defensa de los migrantes latinos en EE.UU.: “Somos la quinta economía más grande del mundo”

Santo Domingo, R.D.– La actriz mexicana Salma Hayek volvió a acaparar la atención de millones de seguidores, esta vez no por una premiación de cine o un proyecto artístico, sino por un video compartido en su cuenta de Instagram en el que defiende con firmeza a los migrantes latinos en Estados Unidos. A través de una serie de datos y testimonios, Hayek desmonta mitos y estereotipos con una contundencia que ha generado amplio eco.

Desde el inicio del video, la artista aclara que su intención es aclarar confusiones generadas por discursos políticos y desinformación. “Toda la información disponible, en lugar de aclarar las cosas, a veces crea más confusión”, dice. Por eso, ha decidido poner sobre la mesa cifras verificadas que –asegura– dejarán a muchos “boquiabiertos”.

El audiovisual muestra a una joven entrevistadora preguntando en las calles: “¿Crees que los inmigrantes están robando los empleos de los estadounidenses?”. Las respuestas son variadas. Algunas personas responden afirmativamente, mientras otras, con más reflexión, reconocen que los migrantes son esenciales. “They help us (nos ayudan)”, dice una mujer. Una afirmación que Hayek respalda con datos.

En una de las partes más reveladoras, la actriz presenta el informe 2024 del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), que estima que los inmigrantes indocumentados aportaron 96 mil millones de dólares al sistema de Seguridad Social y Medicare. Esto contradice la creencia extendida de que no pagan impuestos. “Los inmigrantes indocumentados pagan impuestos”, sentencia Hayek.

El mecanismo a través del cual estos contribuyentes cumplen con sus deberes fiscales es el ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), creado por el IRS en 1996. Según la propia Hayek, entre el 50% y el 75% de los hogares indocumentados presentan declaraciones anuales usando este número.

Otra parte del video se enfoca en la percepción pública. Una entrevistadora pregunta: “¿Nos representan más como quienes aportan o como quienes quitan?” La mayoría responde “quitan”, pero Hayek rebate esa noción con datos del informe The Economic State of Latinos in America de McKinsey. En 2023, los latinos representaron el 36% de todos los nuevos negocios en EE.UU., el crecimiento más alto entre cualquier grupo demográfico.

También se destaca que el 48% de la fuerza laboral agrícola está compuesta por inmigrantes. “Sin ellos, muchas granjas tuvieron que cerrar”, afirma un agricultor entrevistado en el video, reforzando la importancia estructural de los latinos en sectores clave de la economía.

Uno de los datos más impactantes proviene del Official 2024 LDC US Latino GDP Report, publicado por Latino Donor Collaborative. Este revela que el PIB latino en Estados Unidos se posiciona como la quinta economía más grande del mundo. Más que Reino Unido, Francia e incluso India. Y si continúa con ese ritmo de crecimiento, en 2027 superará a Alemania y Japón.

“El PIB latino crece más rápido que el de China”, apunta Hayek, visiblemente orgullosa de la comunidad que representa. La actriz concluye con un mensaje esperanzador y poderoso: “Tenemos médicos, ingenieros, empresarios. Los latinos son la mejor esperanza de la economía estadounidense”.

Sin efectos especiales, sin guion cinematográfico, la estrella de Hollywood demuestra que una voz clara, respaldada por hechos, puede tener tanto impacto como una superproducción. La publicación ha sido ampliamente compartida por figuras públicas y ciudadanos que aplauden el gesto de la actriz y celebran el reconocimiento del aporte latino.

En un contexto político donde los temas migratorios generan polarización, la intervención de Salma Hayek llega como un llamado a la empatía y a la verdad basada en cifras. Una voz latina que no solo entretiene, sino que también informa, educa y defiende con orgullo.

Con información del elpais.com