Salcedo FC remonta y consolida su liderazgo en la LDF

Bartolo García

Salcedo, RD. – El Salcedo Fútbol Club reafirmó su condición de líder de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) al vencer 2-1 a Atlántico FC en un encuentro cargado de emociones disputado en el estadio Domingo Polonia.

La tarde se presentó con un ambiente de fiesta. Cientos de aficionados teñidos de celeste poblaron las gradas, alentando sin descanso a un equipo que está marcando el paso en el arranque del torneo.

El compromiso inició con sorpresa para la afición local, cuando Batista adelantó a Atlántico FC apenas al minuto 9, aprovechando un descuido defensivo y definiendo con precisión.

Lejos de desanimarse, Salcedo FC respondió con intensidad. El desequilibrante Brayan More, siempre incisivo por la banda derecha, generó la jugada que derivó en un penalti. Alejandro Carreras tomó la responsabilidad y, con un disparo firme, marcó el empate.

El gol encendió al equipo de casa, que no tardó en ir por más. En el minuto 32, nuevamente More se escapó por el costado y sirvió un balón preciso para Daniel Jasmisley, máximo goleador de la LDF, quien definió con categoría para el 2-1.

Con la ventaja, los dirigidos por Arturo Berroa controlaron los tiempos del partido, manteniendo la presión alta y evitando que los visitantes recuperaran el dominio del juego.

En la segunda mitad, el encuentro se tornó más físico y disputado. Salcedo FC sufrió un golpe importante al quedarse con 10 hombres por la expulsión de Daniel Flores por doble amarilla.

A pesar de la inferioridad numérica, el cuadro celeste mostró orden defensivo y un gran trabajo colectivo para cerrar los espacios a Atlántico, que buscó el empate sin éxito.

El portero y la zaga local fueron determinantes en los minutos finales, despejando balones y neutralizando cada intento ofensivo del equipo de Puerto Plata.

El pitazo final desató la celebración en las gradas y en el terreno de juego, confirmando la segunda victoria consecutiva de Salcedo FC en el torneo.

Con este resultado, el conjunto celeste se mantiene en la cima de la tabla tras dos jornadas, enviando un mensaje claro a sus rivales: quieren pelear por todo en la temporada 2025-2026.

El próximo desafío será como visitantes ante O&M FC, este sábado a las 4:00 p.m., un duelo que promete ser exigente para un equipo que busca extender su racha ganadora.

#SalcedoFC #LDF2025 #LigaDominicanaDeFútbol #FútbolRD #AtlánticoFC #VictoriaCeleste