Sacerdote muerde a mujer durante misa mientras hacia fila para recibir la comunión en EE.UU.

El párroco Fidel Rodríguez enfrenta cargos por agresión tras morder a una mujer durante la comunión el pasado domingo en la parroquia Santo Tomás de Aquino, en Saint Cloud, Orlando.

El incidente ocurrió durante la misa del mediodía, cuando una mujer intentó recibir la comunión. Según su declaración, el sacerdote le negó la hostia y, en un momento de tensión, la mordió para evitar que ella tomara el sacramento con su mano.

“Yo la mordí. No lo niego. Me defendí y defendí al sacramento”, confesó el padre Rodríguez a la policía de Saint Cloud. La Diócesis de Orlando emitió un comunicado apoyando al sacerdote, afirmando que él solo intentó proteger la Santa Comunión.

La versión de la mujer agredida



La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, presentó una denuncia explicando que su intención era recibir la comunión, no una mordida. Según su testimonio, el sacerdote no quería darle la hostia debido a su apariencia o preferencias personales.

Otra testigo que acompañaba a la mujer afirmó que el sacerdote “se volvió loco” cuando la mujer intentó tomar la hostia con su mano.

El relato del sacerdote



En su declaración, el padre Fidel Rodríguez, de origen cubano y con nueve años de servicio en la parroquia Santo Tomás de Aquino, dijo no conocer a la mujer que lo acusa. Explicó que durante la misa de las 10:00 a.m., la mujer pidió participar en la Eucaristía sin haberse confesado, un requisito según la doctrina católica. Al no haber cumplido con este sacramento, el sacerdote le pidió que se confesara, pero ella regresó a la misa del mediodía y nuevamente intentó recibir la comunión.

El padre Rodríguez relató que intentó darle la hostia a la mujer, pero ella lo empujó y agarró varias hostias con una mano. Fue en ese momento cuando el sacerdote, buscando que ella soltara las hostias, la mordió.

La Diócesis de Orlando declaró que, aunque no aprueba la violencia, comprende la reacción del padre Rodríguez debido a la importancia de la comunión en la vida de los creyentes y su compromiso de proteger el sacramento.