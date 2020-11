En un anuncio, el artista boricua Marc Anthony exhortó a los electores puertorriqueños en Estados Unidos a “sacar” de la Casa Blanca a Donald Trump con su voto, de cara a las elecciones del martes.

A vote for Joe Biden is a vote for Puerto Rico. We must never forget Donald Trump's inactions led to the loss of over 3000 American lives.

Thank you, @MarcAnthony for being a voice for the Puerto Rican community and a #LincolnLatino. pic.twitter.com/rGzZUeiJEL

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 30, 2020