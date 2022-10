Rochy rompe récord con la gira más exitosa de un urbano dominicano en suelo europeo

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El sueño europeo de Rochy RD llegó más lejos de lo calculado, convirtiéndose en el exponente urbano dominicano más exitoso en una gira europea, el récord es de 25 presentaciones a casa llena durante treinta días con la asistencia de nativos europeos y residentes extranjeros en las respectivas ciudades visitadas.

Parte del sur de España, Barcelona, Ibiza, Canarias, así como Francia, Alemania, Holanda entre otros lugares, fueron los privilegiados de disfrutar del dembow y rap de la mano de uno de los líderes del movimiento urbano dominicano, Rochy RD.

‘’He demostrado mi fortaleza, mi disciplina, lo afortunado que soy por tener actualmente un equipo de trabajo maravilloso, y por tener los mejores fans del mundo, y los europeos me demostraron que me quieren, que aman el dembow, y que disfrutan de mi talento, el cual sin dudas en un don de Dios, estoy muy feliz por este record, el cual espero superar y que mis colegas también me superen, lo que deseo es que los artistas dominicanos logren el éxito en cualquier lugar del mundo’’, comentó el artista tras concluir la primera etapa de su gira.

Rochy llega al país cargado de nuevos proyectos y grabaciones internacionales que se darán a conocer en los próximos días. La segunda parte de la gira de Europa volverá en el 2023 agregando también parte de Latinoamérica.