Robert Shemin es un escritor y orador oriundo de Nashville, Tennessee que ha enfocado su vida en llevar un mensaje de superación a través de sus obras, en las que expone sus experiencias.

Según explica, su ‘bestseller’ del New York Times “¿Por qué ese idiota es rico y yo no?”, disponible en español ofrece un plan de ocho secretos para ganar dinero, sin dejar de recordar que este recurso no importa tanto como el amor y la felicidad para lograr nuestros objetivos.

Estos consejos invitan a los lectores y a toda la población a tener una meta específica, así como sistemas establecidos para manejar su negocio, reconociendo que lo más importante es la gente. “Además, les motivo a pensar cómo pueden ser mejores que la competencia, a ser disciplinados en el manejo de sus gastos e ingresos, a invertir en su formación tanto como en el cuidado de su salud mental y física. Otro detalle importante es tener un mentor”.

Aunque en el ámbito profesional primero triunfó como inversionista y experto en el mercado inmobiliario, fue trabajando para grandes empresas como Goldman Sach & Co., que Robert Shemin hizo fama por su “puntería” para lograr sus objetivos.

En sus disertaciones asegura que “la riqueza es un estado mental”. Y refiere que “lo supo” cuando compró su primera propiedad a los 26 años, “y así fue, porque seis años después era dueño de 170 propiedades de alquiler en el área de Nashville, en Estados Unidos”.

Shemin asegura que para alcanzar una meta hay que empezar por cambiar de actitud y ejecutar un plan de acción, en el que también se incluya la gratitud.

Estas y otras recomendaciones son contadas en sus libros “Honest Profits: Your Hands-on Guide to Successful Real Estate Investing”, “The Renters Rights Handbook”, “Secretos de un propietario millonario”, “40 días para triunfar en la inversión inmobiliaria” y “Successful Real Estate Investing”.

Tras la publicación de estos libros, el escritor estadounidense ha sido entrevistado en reconocidas cadenas de televisión, como CNN y Fox News; también desde entonces, ha disertado ante audiencias de varios países.

Ha impartido charlas en apoyo de sus libros ante audiencias en vivo, y ha sido entrevistado sobre bienes raíces para aproximadamente 300 artículos a lo largo de su vasta carrera.

“Quiero tocar la vida de la gente. No solo en el ámbito inmobiliario o con el dinero, sino en la forma de construir relaciones. En el ámbito de la caridad, estamos salvando vidas. En todos los ámbitos, me gustan los resultados. Me interesa la transformación”, sostiene.

Shemin, quien tiene un MBA de la Universidad de Emory, también trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, experiencia que le sirvió para desarrollar la labor humanitaria que lleva a cabo, y con la cual ayuda a personas a tener una vivienda digna.

Las versiones en español de sus libros están disponibles en las principales librerías del mundo, incluyendo en República Dominicana; también en las plataformas virtuales de Amazon y Google Play.

En los portales www.robertshemin.com y www.ganadoresinversionesbienesraices.com ha publicado recursos en inglés y español.