Roban en 60 segundos autos de lujo valorados en más de 850.000 dólares (VIDEO)

La Policía del condado inglés de Essex, en el Reino Unido, ha publicado recientemente imágenes de un robo que solo tomó 60 segundos para extraer cinco vehículos de lujo valorados en más de 700.000 libras esterlinas (aproximadamente 858.000 dólares).

We are currently investigating an incident where multiple luxury cars were stolen from a unit on Brentwood Road in #Bulphan on 11 November.



Did you witness anything suspicious? If so, please contact us. pic.twitter.com/2huktS0PJI