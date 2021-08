¿Cómo es posible que Robyn Rihanna Fenty se haya convertido en la cantante femenina más rica del planeta? En la revista Forbes tienen la respuesta y aseguran que no es por actuar o cantar, sino por una compañía de cosméticos que creó en 2017 y que se hizo mundialmente conocida. Gracias a esta idea Rihanna ha ingresado en uno de los rangos más exclusivos del mundo: el de los multimillonarios. Y lo ha hecho con una cifra de 1700 millones de dólares, según estima Forbes, lo que la convierte en la mujer cantante más rica del mundo siendo superada únicamente en el mundo de los artistas por Oprah Winfrey, con 2700 millones de dólares. Además, a sus 33 años ocupa el puesto número 69 entre las mujeres más influyentes y poderosas del mundo.

Rihanna es multimillonaria, según Forbes

Como te decíamos, no es su música lo que la ha hecho tan rica. La mayor parte de su fortuna (aproximádamente 1400 millones de dólares) proviene de la empresa de cosméticos que creó, de la cual posee el 50% y otra gran parte proviene de otra compañía, esta vez de lencería, que posee y le otorga alrededor de 270 millones de dólares. El resto ya sabes por qué es: sus canciones, sus giras, los conciertos… Y es que Rihanna ha sabido invertir muy bien todas sus ganancias de su carrera como músico y actriz, donde suele encabezas las grandes listas de éxitos mundiales con temazos como Umbrella, Bitch better have my money o Rude boy, entre muchos otros.

Rihanna se cuela en la lista de multimillonarios de Forbes

Rihanna, además, cuenta con una gran popularidad en todo el mundo con más 103 millones de seguidores en Instagram y Twitter y supo hacer uso de las redes sociales para lograr que su empresa alcanzase las dimensiones que tiene ahora y por las que gana tanto dinero. De hecho, en su primer año de vida, la empresa generó más de 550 millones de dólares, superando a las marcas de cosméticos del clan Kardashian al completo. Gracias a ello, la revista Forbes ha estimado el valor de su empresa de cosméticos en 2800 millones de dólares casi por casualidad, ya que Rihanna asegura que su marca nació para que “las mujeres de todo el mundo (se sintieran) incluidas”.

Por otro lado, la empresa de lencería que también ha creó la cantante ha recaudado más 115 millones de dólares en un año y cuenta con grandes nombres de inversores y accionistas como Marcy Venture Partners de Jay-Z y la firma de capital privado L. Catterton (en la que Bernard Arnault es un inversionista). Aquí Forbes estima el valor de la empresa en mil millones de dólares y aclara que Rihanna posee un 30 % del total de la empresa.

Así de increíble es la casa de Rihanna

Y es que parece que todo lo que toca Rihanna se convierte en oro. A la cantante de Barbados le ha sonreído la vida y con todo el dinero que gana puede permitirse auténticos lujos como magnate de la moda y de la belleza como la lujosa mansión en la que vive en Nueva York a primera línea de playa y con piscina privada incluida. Se mantiene ocupada componiendo música, pero no se despreocupa de sus empresas, ya que está intentando crearse una imagen a parte del mundo del espectáculo con su propio e inconfundible estilo.