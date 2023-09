Rihanna volvió a ser madre y compartió las primeras fotos de su bebé

Después de revelar que estaba embarazada en pleno show del SuperBowl LVII, Rihanna dio a luz el pasado agosto. La oriunda de Barbados no dio más detalles, sólo que se trataba de una niña y su nombre empezaba con R, justo como su hermano mayor RZA que nació en mayo de 2022.

Ahora que la bebé ya tiene poco más de un mes de vida, Rihanna creyó que era tiempo de tener una foto familiar, y de esta forma, han llegado las primeras imágenes de la hija de RiRi.

Fue el renombrado fotógrafo de celebridades, Miles Diggs, el encargado de tomar las fotos de la feliz familia. Además, ha sido él quien ha revelado el nombre de la hija que Rihanna comparte con el rapero Asap Rocky.

“Bienvenida al mundo, Riot Rose”, escribió el fotógrafo anunciando por primera vez el nombre de la pequeña.

En las fotografías, Rihanna es vista con una chamarra de mezclilla y cadenas de oro, mientras que Asap usa una playera de tirantes y pantalón de mezclilla. La pequeña Riot usa un jumper y un gorro rosa, y su hermano mayor luce una chamarra gris y amarilla.

Asap Rocky y Rihanna mostraron al mundo a Riot Rose, su nueva bebé (Foto: Instagram/Miles Diggs)

Según fuentes cercanas a la pareja, Rihanna está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. En cuestión de tan sólo un par de años, la cantante se convirtió en madre de dos hijos, y aunque su carrera artística es muy importante, su nueva faceta como mamá parece hacerla mucho más feliz.

“Le encanta ser madre, así que es ahí donde tiene la cabeza en este momento. Nunca ha sido más feliz”, aseguró una fuente anónima a People.

Según fuentes cercanas a la pareja, Rihanna está viviendo el momento más feliz de su vida siendo madre (Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group)

En febrero pasado, tan sólo unos días después de haber cautivado al mundo con su presentación en el medio tiempo de SuperBowl, Rihanna brindó una entrevista para British Vogue donde la cantante habló de cómo había cambiado su vida por completo después de convertirse en madre. Rihanna confesó que ya no lograba identificarse con nada de lo que alguna vez consideró importante; ahora todo gira en torno a sus hijos.

“Lo es todo. Realmente no recuerdas la vida anterior, es lo más loco que hay. Literalmente intentas recordarla y hay fotos de mi vida anterior, pero el sentimiento, los deseos, las cosas que te gustan, todo, simplemente no te identificas con ello porque ni siquiera te permites mentalmente llegar tan lejos, porque… Porque no importa”.

Pero lo cierto es que no todo ha sido perfecto. Los padres primerizos no pudieron dormir prácticamente desde que llegaron del hospital. Según la intérprete de Umbrella, ella y Asap terminaron “convirtiéndose en zombies”.

“No me lo puedo creer. De una persona pasé a ser dos. Entras en el hospital como una pareja y sales como una familia de tres. Es una locura. Y Dios mío, los primeros días son una locura. No duermes. No duermes. Ni aunque quisieras. Llegamos a casa, en frío, sin nadie. Éramos sólo nosotros como padres y nuestro bebé. Hombre, eres un zombi la mayor parte del tiempo”.

RZA tiene poco más de un año y Riot tan sólo unas semanas de vida, por lo que parece que la pareja continuará sin dormir por un tiempo.

Otra de las cosas que sufrió la cantante fue el encontrar ropa después de dar a luz, pues todos sus conjuntos eran o muy pequeños o muy grandes.

Rihanna aseguró que una de las cosas más difíciles fue buscar ropa que le quedara después del embarazo

“Vestirse para el embarazo fue pan comido. Pero vestirse en el posparto, ¿qué carajo haces? La semana que volví a casa del hospital no había más que sudaderas y sudaderas con capucha. Pero las semanas siguientes no sabes qué ponerte. Todo es demasiado pequeño o demasiado grande. Tienes que esperar a que pase el tiempo, si no, acabas comprando mucha ropa que no vas a usar. Bueno, a menos que vuelvas a quedarte embarazada”, declaró Rihanna mientras Riot aún estaba en su vientre.

