A 12 años de su separación del artista Chris Brow, durante una aparición en el podcast “Oprah’s SuperSoul Conversations” de Oprah Winfrey este miércoles, Rihanna revelo que todavía continua amando al artista y que están trabajando en reconstruir su relación.

“Hemos estado trabajando en nuestra amistad nuevamente”, dijo. “Ahora somos amigos muy, muy cercanos. Hemos construido una confianza de nuevo … Nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Y eso no es algo que cambiemos nunca. Eso no es algo que puedas cerrar. apagado, si alguna vez has estado enamorado.”, aseguró la intérprete de “Diamonds”.

Rihanna agregó “Creo que él fue el amor de mi vida. Fue el primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera … ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente lo amo. Así que lo principal para mí es que él está en paz. Yo no estoy en paz si él está un poco triste o todavía se siente solo”.

A pesar de la confesión de la artista, Rihanna aseguró que su intentó por reconstruir su relación con el rapero, no es romántico, sino que se trata de una levantar su amistad nuevamente. “Él tiene una relación propia. Yo soy soltera”, le dijo a Winfrey. “Hemos mantenido una amistad muy cercana desde que se abandonó la orden de restricción, solo hemos trabajado en ello, poco a poco”.

Brown agredió a la artista, su novia en ese momento, en un ataque en la noche de los Premios Grammy el 9 de febrero de 2009. El incidente que la dejó hinchada y magullada, se filtró al público con fotografías de su rostro golpeado.