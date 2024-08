Revista Mercado reconoce a Creso con el premio Lo Mejor de los Mejor

SANTO DOMINGO.- La Revista Mercado reconoció este martes al programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), con el premio Lo Mejor de los Mejor de 2024 (Best of the Best), de sus tradicionales galardones Best of DR, en acto celebrado en la Ciudad Colonial, en la que estuvo la alcaldesa Carolina Mejía.

Julio Brache, vicepresidente del Consejo de Directores del programa, agradeció la distinción junto a los medallistas olímpicos Cristian Pinales y Yunior Alcántara, así como el director ejecutivo de CRESO, Manuel Luna.

Brache destacó la labor de los atletas que “dan el todo por poner la bandera dominicana en lo más alto y llenarnos de orgullo”.

El empresario destacó que las 12 compañías socias de CRESO “están comprometidas con que a través de deporte y educación podemos tener un mejor país”.

La placa con la distinción “Best Institución de Apoyo al Deporte de Élite”, lo entregó la presidenta y editora en jefe de la Revista Mercado, Patricia De Moya, junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía y la embajadora dominicana en Francia, Rosa Hernández de Grullón, quien además estuvo en París apoyando a los medallistas en sus competencias.