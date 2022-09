«Revisión adelantada del salario mínimo es lo correcto, no aumento voluntario», afirma RAFA Castillo, director de CITA Sindical

El director ejecutivo de la Central Institucional de Trabajadores Autónomos (CITA Sindical), RAFA Castillo, dijo este miércoles que, ante la situación de crisis y encarecimiento de los productos de la canasta familiar, lo que corresponde es una revisión adelantada de la tarifa de salarios mínimos y no un aumento voluntario como han anunciado algunos empresarios.

«El sector empresarial dominicano ha propuesto que las empresas realicen un aumento voluntario de salarios, cuando ellos saben que eso no es lo que corresponde, ahora lo correcto es una revisión adelantada de la tarifa de salario mínimo del sector privado no sectorizado, dispuesta en la resolución no. 01-2021, emitida por el Comité Nacional de Salarios en julio del año pasado», dijo Castillo.

«La ley 16-92, que establece el Código de Trabajo de la República Dominicana, al referirse al salario mínimo, en sus artículos 452 en adelante, plantea que las tarifas se establecerán en el Comité Nacional de Salario y que las mismas deben ser revisadas como mínimo cada dos años, pudiendo hacerlo de manera adelantada después del año o cuando alguna de las partes pueda probar la necesidad de hacerlo», refirió el dirigente.

Continúo diciendo que, «Ya tiene más de un año la vigencia de la actual tarifa de salario mínimo del sector privado no sectorizado, por lo que bien se puede convocar la revisión adelantada, no como plantean los empresarios, que sea algo voluntario y sin que intervenga el Comité Nacional de Salarios», finalizó su intervención indicando.