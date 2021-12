Procter & Gamble (P&G), ha retirado del mercado unos 30 productos secos y en aerosol para el cuidado del cabello, incluidos productos de marcas reconocidas como Herbal Essences y Pantene, debido a una sustancia química que causa cáncer.

Los artículos afectados, que incluyen una variedad de champús y acondicionadores secos, podrían contener benceno, dijo la compañía en un comunicado publicado por el periódico New York Post.

El retiro del mercado también cubre estos productos de otras marcas populares: Hair Food, Old Spice y Aussie.

El benceno está clasificado como carcinógeno, que podría causar leucemia y trastornos sanguíneos, dijo la compañía con sede en Cincinnati, Ohio.

En noviembre, el fabricante de Tide and Pampers les dijo a los consumidores que se deshicieran de sus desodorantes en aerosol Old Spice y Secret por posiblemente contener benceno. La compañía dijo que ofrecería reembolsos por más de una docena de marcas de aerosoles Old Spice y Secret.

En un comunicado, Procter & Gamble dijo que “no se espera que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en nuestras pruebas cause consecuencias adversas para la salud”, y agregó que retira los productos “por precaución”.

Tras informes recientes que indicaban restos de benceno en algunos productos en aerosol, la compañía comenzó una revisión de su cartera total de productos en aerosol.

“Si bien el benceno no es un ingrediente en ninguno de nuestros productos, nuestra revisión mostró que los niveles inesperados de benceno provienen del propulsor que rocía el producto fuera de la lata. Detectamos benceno en productos en aerosol de champú seco en aerosol y productos en aerosol en aerosol acondicionador seco. Nada es más importante para nosotros que la seguridad de los consumidores que utilizan nuestros productos y la calidad de los productos que enviamos”, dijo la empresa en el comunicado.

Resaltaron que ningún otro producto de Pantene, Aussie, Herbal Essences, Hair Food y Waterl está dentro del alcance de este retiro y pueden continuar usándose según lo previsto. “La gran mayoría de nuestros productos no forman parte de este retiro del mercado, incluidos espumas, lacas para el cabello, champús líquidos, acondicionadores líquidos, productos de peinado, tratamientos y aerosoles de champú seco no afectados”, indicaron.