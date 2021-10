La resolución 000048 es una decisión valiente del doctor Daniel Rivera, Ministro de Salud Publica.

La resolución establece la obligatoriedad de mostrar la tarjeta de vacunación en lugares públicos y privados donde concurre gran cantidad de parroquianos.

La decisión está bien tomada. Y tiene el apoyo de la gente sensata interesada en que nuestro país avance en el dominio de la pandemia.

La ley de Salud Pública le da la facultad al Ministro para emitir la resolución y conceptualmente, a mi juicio, tiene su fundamento en el bien común que es aquel bien del que todos se pueden beneficiar. La vacuna es bien común porque de ella todos se pueden beneficiar y no hay exclusión, sino regulaciones en algunos grupos de edad.

Los bienes que son comunes deben estar al alcance de toda la sociedad y corresponde al Estado su distribución.

La resolución de Salud Pública limita la libertad individual?. No. La libertad es una facultad del ciudadano para actuar conforme le parezca según su propio criterio sin privaciones físicas ni coacciones”. En este caso si la persona no quiere, por las razones que sea, utilizar el bien común en su beneficio, simplemente no lo usa. Es su derecho.

Ahora, el ejercicio de la libertad debe ser responsable y por lo tanto el que lo ejerza debe tener conocimiento de las consecuencias de sus acciones. Quien no quiera vacunarse no se vacuna, pero debe estar consciente de que su ejercicio irresponsable de la libertad podría perjudicar a su familia, a sus amigos y sus compañeros de trabajo.

Ninguna libertad es absoluta. La libertad está regulada por leyes, normas y costumbres.

Las calles son libres para el uso de todo el mundo, a pie, en vehículo o como se le ocurra al ciudadano. Para transitar libremente por las calles es obligatorio llevar vestimenta sobre el cuerpo. Si ejercita su libertad de tránsito desnudo, lo apresan.

La libertad de tránsito es un derecho fundamental, pero si usted quiere viajar necesita un pasaporte y un permiso llamado visa que le otorga el país donde usted desea ir. Y ese país tiene el derecho de negarle la visa.

El ciudadano que no se vacuna, a lo cual tienen derecho, pone en riesgo la salud de los ciudadanos con los cuales comparte en lugares públicos y privados.

Millones de pesos y miles de dólares ha invertido el gobierno, de los recursos que aportamos todos, en la compra de vacunas para preservar la salud de la población y evitar un colapso económico impulsado por la pandemia.

Ese esfuerzo no puede ser echado a la basura por grupos minoritarios, oligofrénicos una buena parte de ellos, ignorantes otra camada y fanáticos otros que no entienden la dinámica salud-economía-país.

El gobierno ha hecho su trabajo. Compro las vacunas. Ha publicitado hasta el tope la importancia de vacunarse. Ha sembrado el país de puestos de vacunación. Es gratis.

El Ministerio cada semana informa con datos el movimiento de la pandemia y las acciones que se están tomando para combatirla.

El doctor Rivera ha hecho un gran trabajo y seguramente será valorado como uno de los mejores en Latinoamérica en la lucha contra el COVID. La estulticia, que busca apoyo jurídico para impugnar su bizarra resolución no lo logrará, el bien común se impondrá.

Vacúnate.

Por Luis González Fabra