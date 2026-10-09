República Dominicana sube a Nivel 2 en informe de EE. UU. sobre trata de personas

La evaluación toma en cuenta las acciones desarrolladas durante el período analizado por el informe, incluyendo avances en persecución penal, protección a víctimas, inspecciones laborales y reformas legales

Bartolo García

Santo Domingo.– República Dominicana ascendió al Nivel 2 en el más reciente informe de Estados Unidos sobre trata de personas, luego de que la evaluación reconociera un incremento de los esfuerzos gubernamentales durante el período examinado para prevenir y perseguir este delito, proteger a las víctimas y fortalecer el marco jurídico nacional.

Entre las medidas destacadas figura la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito y Trata de Personas, con el objetivo de eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en casos que involucren a menores de edad y acercar la legislación dominicana a los estándares internacionales.

El Gobierno también aprobó y financió con recursos nacionales el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, además de adoptar disposiciones relacionadas con la identificación de personas apátridas y mantener consultas con organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes durante el proceso de reforma legal.

En materia de persecución, las autoridades iniciaron 229 investigaciones y procesaron a 50 sospechosos bajo la legislación especial. El reporte también recoge investigaciones contra ocho funcionarios por presunta complicidad y procesos judiciales contra tres de ellos, incluidos miembros de organismos de seguridad.

El Ministerio de Trabajo elevó a 1,050 las inspecciones en sectores como agricultura, construcción e industria azucarera, mientras 11 empresas privadas suspendieron operaciones tras detectarse indicios de trabajo forzoso. Además, más de 7,400 trabajadores fueron formalizados mediante contratos dentro de un programa piloto de registro migratorio.

En el área de asistencia fueron identificadas 136 víctimas, de las cuales 134 recibieron servicios financiados por el Estado, entre ellos atención médica y psicológica, asesoría legal y traducción. También se mantuvieron refugios especializados y mecanismos de protección durante los procesos judiciales.

La clasificación de Nivel 2 corresponde al desempeño valorado durante el período cubierto por el informe y no únicamente a acciones ejecutadas en el momento de su publicación. Como referencia, en el reporte de 2024 República Dominicana permanecía en la Lista de Vigilancia del Nivel 2, por lo que el cambio refleja una valoración distinta frente al ciclo evaluado anteriormente.