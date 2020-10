El gobierno de los Estados Unidos ha lanzado un nuevo programa que entregará 55 mil residencias permanentes a extranjeros en el año 2022.

Países como República Dominicana, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y otros, han sido excluidos de dicho programa.

Hay un período de tiempo limitado durante el cual puede registrarse en el Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV, por sus siglas en inglés), durante cada año fiscal.

Según un tuit de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE.UU., entidad encargada del proceso, estarán recibiendo solicitudes del 7 de octubre al 10 de noviembre del año en curso.

“El registro DV-2022 se abrirá el miércoles 7 de octubre de 2020 a las 12:00 p.m. y cerrará el martes 10 de noviembre de 2020 a las 12:00 p.m.”, decía el tuit.

DV-2022 registration will open on Wednesday, October 7, 2020, at 12:00 p.m. ET and close on Tuesday, November 10, 2020, at 12:00 p.m. ET. https://t.co/nCmbNNqcky pic.twitter.com/bJK0Z5So1P

— Travel – State Dept (@TravelGov) September 30, 2020