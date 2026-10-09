República Dominicana escala al octavo lugar del ranking mundial de béisbol impulsada por histórica plata Sub-15

La selección dominicana avanzó dos lugares y registró el mayor ascenso entre los diez primeros países de la clasificación de la WBSC

Bartolo García

Santo Domingo.– República Dominicana escaló del décimo al octavo lugar del ranking mundial de béisbol masculino de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), con un acumulado de 2,737 unidades en la clasificación publicada el 8 de octubre de 2026.

El avance de dos puestos convierte al país en la selección con mayor ascenso dentro del Top 10 mundial. La WBSC atribuyó el salto dominicano a la histórica medalla de plata conquistada en el Mundial de Béisbol Sub-15 de 2026.

Durante este año, República Dominicana también ha tenido una destacada cosecha en el escalafón. Con 1,369 unidades sumadas en 2026, ocupa el tercer lugar en ese apartado entre las doce selecciones mejor ubicadas, solo detrás de Japón, con 1,493, y Estados Unidos, con 1,413.

El registro dominicano supera el alcanzado en igual período por Venezuela, con 1,354; China Taipéi, con 1,140, y Corea del Sur, con 1,043. Estas cifras corresponden al acumulado anual y no exclusivamente a la más reciente revisión del ranking.

Con su nueva ubicación, República Dominicana se convierte en la quinta selección de América mejor posicionada, detrás de Estados Unidos, Venezuela, México y Puerto Rico. El conjunto boricua ocupa el séptimo lugar con 3,144, mientras México figura sexto con 3,229.

Por debajo de los dominicanos aparecen Panamá, noveno con 2,694, y Australia, décimo con 2,596. La diferencia a favor de República Dominicana es de 43 unidades sobre Panamá y de 141 respecto a Australia.

La clasificación continúa encabezada por Japón, seguido por China Taipéi, Estados Unidos, Corea del Sur y Venezuela. República Dominicana afianza así su presencia entre las diez mejores selecciones del mundo, impulsada por sus resultados internacionales durante 2026.