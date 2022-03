El repartidor dominicano de comida en un restaurante de El Bronx, William Peralta Díaz de 42 años, fue mortalmente apuñalado en un muslo después que el presunto victimario chocó por detrás el vehículo en el que viajaba la víctima y conducido por su novia.

Después del choque, Peralta Díaz salió del vehículo para reclamarle al conductor quien sacó una cuchilla y le propinó la estocada en el muslo derecho que le perforó una arteria y sufrió una hemorragia externa.

En el vehículo del atacante iban otros dos hombres.

Los paramédicos no pudieron salvar al repartidor dominicano que aparentemente murió desangrado por una hemorragia interna y fue declarado muerto en el Centro Médico Jacobi donde lo transportaron.

El incidente ocurrió el sábado cuando ambos vehículos se desplazaban por la autopista Bruckner Expressway en El Bronx y Peralta Díaz se detuvo a la salida de la calle Castle Hill en el vecindario Unionport, donde comenzó la disputa.

Después de apuñalar al dominicano, el agresor escapó a toda velocidad de la escena y es buscado activamente por la policía.

La novia del muerto relató que fue asesinado frente a ella que estaba horrorizada por el sangriento ataque.

Peralta Díaz y la mujer estaban a bordo de su Mazda de 1999 cuando fueron impactados por el conductor de una camioneta tipo SUV antes de la medianoche del sábado.

Los dos conductores salieron de la carretera y se detuvieron en la esquina de Castle Hill aparentemente para intercambiar información.

Cuando Peralta Diaz salió del vehículo para hablar con los tres ocupantes de la camioneta estalló la discusión.

La policía publicó una imagen en blanco y negro de un video de vigilancia de una SUV de color claro que espera ayude a atrapar al asesino.

Durante la discusión uno de los tres hombres apuñaló a Peralta Diaz en la pierna derecha, dijo la policía. Los sospechosos corrieron de regreso a la camioneta y se dieron a la fuga antes de que llegaran los oficiales.

La cuchilla le penetró una arteria a la víctima dejando la acera manchada de sangre.

La propietaria del restaurante donde trabajaba Peralta Díaz, Glenys Holguín lo describió como un hombre muy trabajador y cumplidor de sus responsabilidades que siempre llegaba temprano.

“Era un muchacho responsable, nunca me faltó al trabajo, siempre venía y me encontré extraño que él trabajó el sábado normal porque tenía que venir el domingo que entraba a las 1:00 pero no llegó”, explicó la señora Holguín.

Ella pidió a la policía identificar y capturar al matador para que se haga justicia.

“Ojalá y que identifiquen a la persona que hizo eso para que no se queda impune y esperamos que esté descansando en la paz del Señor”, dijo la comerciante dominicana.

