La caspa no es contagiosa ni es un indicador de falta de higiene, y a menudo se puede controlar con el uso diario de un champú especial. En los casos más graves, los especialistas pueden recomendar productos de uso médico. Recuerda que se trata de una afección muy frecuente, tanto en niños como en adultos, independientemente de su herencia racial o edad.

Cuando consultar al médico

Si no consigues eliminarla con los métodos comunes, debes plantearte una a visita al médico. En caso de enfermedad dermatológica subyacente, no sólo debe tratarse la caspa, sino que se debe seguir el tratamiento de base que el médico prescriba para el problema de salud en particular.