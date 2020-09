El sectario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Peréz, reiteró que no es pariguayo como lo expresidente Danilo Medina y Leonel Fernández.

“No soy un pariguayo como Danilo y Leonel. A mi me gustan mis traguitos y me los bebo cuando puedo. Salud!”, dijo Pared Pérez en su cuenta de Twitter.

