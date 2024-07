Reina de belleza denuncia a su abusador durante su coronación

La nueva Miss Kansas, Alexis Smith, ha decidido utilizar su título para luchar contra la violencia doméstica y defender relaciones saludables. La estadounidense, coronada el pasado 8 de junio, se ha vuelto viral por un video del certamen en el que denuncia ser víctima de violencia doméstica.

Durante la gala, al ser preguntada sobre su visión como próxima Miss Kansas, Smith respondió: “Lucharé por acabar con las relaciones malsanas y abusivas. De hecho, algunos de ustedes en esta audiencia me vieron muy conmocionada porque mi abusador está aquí hoy. Pero eso no me impedirá estar en este escenario y representar a la próxima Miss Kansas”. Concluyó diciendo: “Mi comunidad y yo merecemos relaciones saludables. Merecemos una vida doméstica libre”, mientras el público la aclamaba.

El certamen de belleza Miss Kansas en medio de una gran controversia tras denuncia de una de sus participantes. Crédito: Tim Aylen | AP







La organización sin fines de lucro Miss Kansas Organization compartió la escena el 12 de julio en Instagram, donde ha alcanzado más de 263.000 visualizaciones. Smith también subió el video el 17 de julio en su perfil de X con el mensaje: “Recuperemos el respeto. Ha llegado la hora de las relaciones sanas”, acumulando más de 82.000 visualizaciones.

Smith ha sido elogiada por su valentía y por utilizar su plataforma para empoderar a las mujeres. En una entrevista reciente, reveló que toda su vida ha sido testigo, víctima y sobreviviente de la violencia doméstica. “Mi familia, cada una de las mujeres de mi familia, se vio afectada por la violencia doméstica. A los 14 años tuve mi primera relación, pero también fue una relación abusiva hasta aproximadamente 2018 o 2019. Es algo que todavía estoy experimentando y con lo que tengo que lidiar hoy en día”, explicó.

En una entrevista con Good Morning America, Smith recordó: “Él [su pareja] quería tener el control total sobre cómo utilizaba mi tiempo, con quién pasaba mi tiempo”. Aunque no compartió públicamente los detalles del abuso, afirmó que cada vez que cuenta su historia es una oportunidad para sanar el trauma.

Como Miss Kansas, Smith se ha convertido en una defensora de las relaciones saludables y una firme detractora de la violencia. Ha lanzado una iniciativa de servicio comunitario llamada ‘Respeto recuperado: abogando por relaciones saludables’ para alentar a otros a buscar apoyo. “Estoy dispuesta a utilizar mi historia, mis herramientas y mis recursos para acabar con todas las formas de relaciones malsanas”, asegura.

Abusos en Certámenes de Belleza

Los certámenes de belleza, a menudo vistos como plataformas para el empoderamiento y la celebración de la belleza, han sido también escenarios de diversos abusos a nivel mundial. Participantes han denunciado presiones indebidas, explotación, y acoso tanto físico como psicológico.

En muchos casos, las concursantes son sometidas a dietas extremas y horarios agotadores, además de enfrentar la objetivación y el acoso por parte de organizadores y patrocinadores. La falta de apoyo psicológico y la presión por mantener una imagen pública perfecta agravan aún más la situación.

Las historias de abuso y explotación en estos concursos subrayan la necesidad de reformar y regular los certámenes de belleza para proteger a las participantes y garantizar que estos eventos realmente promuevan la confianza, el empoderamiento y la salud mental y física de las concursantes.