Regresó el maratón de Sosúa y las calles de El Batey se celebraron a los 500 corredores participantes

SOSÚA, PUERTO PLATA.- Tras tres años de ausencia por la pandemia, el domingo 16 de octubre la Asociación de Desarrollo Sostenible de Sosúa (ADSS) celebró la séptima versión del maratón recorriendo las calles de El Batey en Sosúa, un animado evento familiar que congrega a miles de personas y en el que esta vez participaron 500 corredores.

Corrido en las calles de El Batey, Sosúa, en las modalidades de 1K infantil, y 5K y 10K corredores y caminantes adultos, el lema del evento fue Camina y Corre por un mejor Sosúa.

Corredores y caminantes participaron en once categorías, desde la infantil hasta adultos mayores de 60. Incluyendo las retadoras carreras de 5k y 10K (kilómetros). Esta actividad es parte de la estrategia para reposicionar a Sosúa como destino turístico familiar.

Al finalizar la carrera se entregaron los premios establecidos en las distintas categorías, así como medallas de participación a todos los corredores y caminantes.

Los atletas José Miguel Guzmán Mendoza y Viageisy Jiménez Lorenzo se alzaron con los primeros lugares en las categorías Open, masculino y femenino respectivamente, del Sosúa 10K ADSS 2022. Los tres primeros lugares de dichas categorías recibieron premios en metálico y trofeos.

El “Séptimo Sosúa 10K ADSS” fué organizado por la Asociación de Desarrollo Sostenible de Sosúa (ADSS). El Comité Organizador lo dirigieron David Ferreiras Jiménez y Ricardo Strauss, directores técnicos del evento. Participaron también los directores Lolin de Escaño, Jennifer Kirkman, Andrés Pastoriza, Luis Perdomo, Anyelis De la Cruz, Juan Perdomo y Mario García.

Ferreiras agradeció la presencia de todos los participantes, así como la colaboración de los organismos del orden, los representantes de medios y el apoyo recibido de todos los voluntarios.

Los patrocinadores del maratón fueron Hoteles Amhsa Marina, productos Sosúa y Yoplait, Residencial Casa Linda, La Sirena, Productos Don Juan Hilario, Espalsa, Supermercado Playero, Agua Cascada, Hormigones del Atlántico, Malta India, Casa 21 Hotel Boutique, Constructora MAR, ARS Monumental.

También, Lubricantes Kendall, Worldwide Seguros, Grupo Linda, Combustibles Next, DAF Realty, ARS Humano, InStyle Plaza, Century 21-Perdomo, Sea Horse Ranch, Seawinds, Grand Laguna Beach, Grupo GS, The Wave Beachfront Condos, Pegacol, Restaurante Waterfront Playa Alicia, Vitasalud, Guido Perdomo, Restaurante Bologna, International School of Sosúa, Mera Fondeur, Puma, , Eloy’s Snacks, Café Puro, entre otros.