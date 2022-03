Vargas es un regidor de confianza del alcalde de Santiago Abel Martínez

El regidor del Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción No. 3 del municipio de Santiago, Brailyn Miguel Vargas Núñez, o “Bray”, rompió su silencio luego de llegar al país tras ser víctima de un “asalto” en Colombia y habló sobre su “amistad” que tiene con el alcalde Abel Martinez y su esposa, “sin mencionar sus nombres”.

“…la gente habla muchas cosas, si la gente supiera del respeto, con la persona que me vinculan, que por respeto no voy a mencionar nombres, es una persona que yo le tengo tanto cariño, tanto respeto…a los comentarios necios, hay que hacerse sordo, una familia que yo le tengo una estima, admiración ante todo, a su esposa que la quiero, la conozco desde la Universidad, cuando llego a esa casa, me tratan como si fuera parte, ósea, yo le tengo un aprecio inigualable y va a seguir siendo así, nunca nos vamos a manifestar, porque fuera de mi persona, lo han involucrado con otras personas, simplemente la gente lanzando comentarios que no tienen ningún tipo de argumento para mí, no me impostarte, lo pueden seguir diciendo, me da igual”, dijo el “dirigente” del PLD tras ser entrevistado por la comunicadora Jessica Pereira.

Sobre si le han hecho propuestas indecentes, Bray Vargas reveló que ha recibido varias propuestas, en su mayoría de hombres y de políticos casados y con familia.

“…me han hecho propuesta mujeres, pero la mayoría vienen de hombres, lo que no saben, es que no son hombres gays, cuando tu entra a su perfil, ve a su esposa, ve a sus hijos, ¿y tú, dices en serio?, mujeres, vean bien lo que usted tienen en su casa…muchos políticos me han escrito en privado a mí para hacerme propuestas indecentes”, reveló el regidor.

Tras ser cuestionado si es gay, afirmó: “mira, yo digo que aveces, el morbo de las personas es tan grande, que mi repuesta sería, qué le importa a la gente si una persona es gay o no es gay, que me suma, que me quita, sería menos profesional, yo creo que la gente hay que respetarlo por lo que son, yo tuve dos relaciones pasadas con dos mujeres, me sentí súper cómodo, si tengo que tener relaciones más adelante con hombre, no tengo ningún problema”, dijo.