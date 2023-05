Recep Tayyip Erdogan celebra triunfo en las elecciones presidenciales de Turquía

Recep Tayyip Erdogan ha ganado este domingo 28 de mayo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales turcas con casi el 52 % de los votos, dejando de lado las esperanzas de la oposición cuyo candidato, Kemal Kiliçdaroglu, alcanzó el 48 % de los votos. Estos resultados fueron anunciados por la agencia de noticias oficial Anadolu Agency

Los resultados son oficiales. A pesar de todas las amenazas que parecían poner en peligro su victoria, Recep Tayyip Erdogan se impuso ampliamente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales turcas este domingo 28 de mayo. Además, el jefe de Estado conserva la mayoría en el Parlamento.

Ante miles de seguidores que acudieron a aclamarlo en Estambul, Erdogan declaró que “cada miembro de la nación una vez más nos confió la responsabilidad de gobernar Turquía durante los próximos cinco años”.

“Hemos completado la segunda ronda de las elecciones presidenciales con el favor de nuestro pueblo”, añadió triunfante. También agradeció a sus conciudadanos por el “festival de democracia” que el país ha experimentado durante estas elecciones.

“Si Dios quiere, seremos dignos de su confianza como lo hemos sido en los últimos 21 años”, declaró el presidente. Agregó que los 85 millones de ciudadanos del país son los “vencedores” de las dos rondas de las elecciones del 14 y 28 de mayo.

Kemal Kilicdaroglu, candidato presidencial de la principal alianza opositora de Turquía, habla durante un evento de campaña bajo techo ‘Reunión de seguros de apoyo familiar’, antes de la segunda vuelta presidencial del 28 de mayo, en Ankara, Turquía, el 27 de mayo de 2023. REUTERS – CAGLA GURDOGAN

Al son de los cláxones y bajo una lluvia de banderas, numerosos seguidores de Erdogan inundaron las calles de la capital, Ankara, para celebrar la victoria de su líder.

Con el 51,91 % de los votos, superó por casi cinco puntos a Kiliçdaroglu, candidato de la coalición opositora. El hombre fuerte de Turquía, de 69 años y en el poder desde 2003, era el favorito en esta elección, la más difícil para él desde que asumió el cargo, ya que la oposición logró organizarse y unirse para evitar otro mandato del presidente.

Una partidaria del presidente turco Tayyip Erdogan celebra en Ankara, Turquía 28 de mayo 2023. REUTERS – CAGLA GURDOGAN

Siempre popular a pesar de las críticas y los escándalos, el presidente turco logró movilizar una vez más a sus seguidores, aunque esta victoria llega al final de años difíciles para su partido: el terremoto de febrero, una inflación masiva, una crisis financiera persistente, la represión de las libertades y una sólida campaña del candidato opositor y de sus aliados.

Erdogan suma varias victorias

El mandatario de 69 años también aprovechó para hacer referencia a las elecciones parlamentarias que se celebraron el pasado 14 de diciembre y en las que su partido, el AKP, se impuso en contra del opositor CHP, al cual pertenece Kiliçdaroglu.

De igual manera hizo un guiño para las próximas elecciones populares de Turquía, programadas para el próximo año y en las cuales los votantes elegirán a sus gobernadores municipales.

