Los conciertos y presentaciones artísticas de exponentes nacionales y extranjeros se duplican de cara a los tres meses que restan del 2021 en los escenarios dominicanos.

Por igual, los precios para las entradas se han disparado con relación al 2019 y previo a la pandemia en los primeros meses de 2020.

Tras la crisis que provocó la Covid-19 se viven nuevos tiempos y para los conciertos se exigen nuevas reglas de distanciamiento y uso de mascarillas, que en realidad son difíciles de cumplir.

Estas ordenanzas sanitarias, más el alto costo de los insumos ha provocado que los precios de las boletas de entradas se hayan disparado, y en estos días hay conciertos que para entrar una sola persona tiene que disponer en algunos casos entre 40 y 64 mil pesos. También las hay de 20, nueve y hasta mil pesos.

La Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, el Teatro la Fiesta del hotel Jaragua, Casa de Teatro, Hard Rock Café de Santo Domingo y Punta Cana, y otros escenarios son los más utilizados para los próximos conciertos.

Durante los meses octubre, noviembre y diciembre se anuncian las actuaciones de artistas extranjeros como Francisco Céspedes, Santiago Cruz, Myriam Hernández, Jorge Celedón, Fonseca, Tempo, Kany García, Pedro Guerra y Camilo.

En el plano local también se inscriben presentaciones de Fernando Villalona, Wason Brazobán, Zeo Muñoz, Sexappeal, Ilegales, Aljadaqui, Alex Bueno y Frank Reyes.

De los dominicanos, Wason Brazobán, es sin dudas, el artista más solicitado, con tres conciertos en estos últimos tres meses.

Frank Reyes es el artista que más cara cotiza una mesa: a 64,000.00 pesos, en Hard Rock Café.

En cambio la música clásica en su concierto sinfónico, en el Teatro Nacional es el que ofrece las entradas más baratas con boletas hasta 3,00.00 pesos

Presentaciones

El escenario Hard Rock Café de Blue Mall se ha convertido en uno de los escenarios principales, tanto para los artistas del patio como del exterior.

Esta noche el merenguero Alex Bueno será la estrella de “Jueves con Bebeto”, a las 8:00 de la noche al costo de 1,085 pesos la boleta.

Ese escenario acogerá mañana viernes 8 el concierto “Wason: conmigo no te metas”, con tickets que van, desde el área VIP, 5,415.00 y 4,875.00 pesos. Entradas general 2,710.00 pesos y general Stand Up RD$2,165.00.

También este viernes Francisco Céspedes llegará con sus éxitos a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional con su concierto “Ya no es lo mismo Tour 2021”, a las 8:30 de la noche. Las boletas tienen un valor entre cinco y tres mil pesos.

El sábado 9, Hard Rock Café, en Punta Cana, y luego de una actuación en Santo Domingo, presenta a Zeo Muñoz. RD$1,950, 1,515 y 1,300 pesos son los precios de entrada.

Ese mismo día pero en Hard Rock de la capital se presenta Jorge Celedón, con la oferta general open bar – stand up a 6, 170 pesos y general stand UP 3,705 pesos (no incluye open bar).

En Casa de Teatro Mariano Lantigua presenta “Aljadaqui en la Casa” a 1,085 pesos.

Sergio Vargas será el siguiente protagonista de “Jueves con Bebeto” en Hard Rock Live a RD$1,085 la entrada y con VIP de RD$2,165.

El sábado 16 de octubre el boricua Tempo tiene una actuación muy exclusiva “Tempo es Tempo Tour”, en Hard Rock Live de Blue Mall, con boletas front stage RD$60,000 (incluye mesa completa, válida para seis personas más un consumo de 40,500 pesos). Special guest cuesta RD$50,000 (incluye mesa completa, válida para 6 personas más 35,690 pesos de consumo). El VIP es a RD$40,000 (incluye mesa completa, válida para seis personas más 33,493 pesos de consumo).

Ese mismo sábado 16 de octubre, pero en el Teatro la Fiesta del hotel Jaragua cantará el colombiano Fonseca con su tour “2021”. Desde RD$10,830 a RD$3,250 son los precios de entrada.

El miércoles 20 de octubre Hard Rock Café acoge a Ilegales con su espectáculo “The Hits Live Tour 2021” al precio entre RD$5,295 a RD$2,120.

El viernes 22 el cantautor Pedro Guerra canta en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional con entradas que oscilan entre los 8,660 y 2,710 pesos.

Esa misma noche en el Golden House Hotel, Salón Diamante Wason Brazobán tiene el concierto “Wason Brazobán: Doña Live Concert”.

Las mesas para seis personas incluyen consumo y tienen el costo de 25,995 pesos; para cuatro personas, incluye consumo RD$20,660 y RD$20,660. VIP RD$2,165 y entrada general 1,300 pesos.

El sábado 30 de octubre el salsero Sexappeal presentará “20 años de pura Sabrosura”, en Hard Rock Café, con entradas desde RD$4,330 hacia RD$1,625.

Esa misma noche del 30 de octubre en el Teatro Nacional se presenta “Santiago Cruz Sinfónico” al precio desde 8,475 y 7,415 pesos.

La Temporada Sinfónica 2021 de la Orquesta Sinfónica Nacional se registra con las entradas menos costosas con precios desde 1,300 y 300. pesos.

Noviembre y diciembre

Los días 5 y 6 de noviembre Myriam Hernández presenta “Sinergia” en el Teatro Nacional con boletas desde 8,475 hasta 7,415 pesos.

En este mismo escenario el 23 y 24 de noviembre cantará Kany García. Los tickets tienen el valor entre 8,475.00 y 4,765 pesos.

También en el Teatro Nacional el 26 y 27 René Brea presenta “Fernando Villalona 50 años de historia: Un nuevo comienzo”, al precio 16,421, RD$12,950, 8,660 y 6,495 pesos.

Para la fecha del 4 de diciembre el humorista Cuquín Victoria tiene reservado el Teatro la Fiesta del hotel Jaragua y presenta “Cuquín Victoria, 50 añitos” con boletas desde 7,040 hasta 2,980 pesos.

El 8 de diciembre en el Teatro Nacional llega el intérprete Camilo con su concierto “Mis manos tour”. Las boletas tienen un costo desde 7,945 hasta 10,590 pesos.

El 11 de diciembre en ese mismo escenario se presentará “Antología de la Música Popular Dominicana” con Danny Rivera, Cecilia García y Maridalia Hernández. Las boletas están entre 8,475 y 7,415 pesos.

El 16 de diciembre Frank Reyes llega a Hard Rock Café con las entradas más caras de todos los shows. “Front stage” costará 64,980 pesos (incluye boletas para seis personas), general 2,710 y balcón RD$3,790.