RD clasificado al Mundial de Softbol Masculino de la WBSC

Los últimos siete equipos han sido confirmados para participar en la XVIII Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC luego de la finalización de las Clasificatorias de África y América.

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) confirmó hoy los grupos para la XVIII Etapa de Grupos de la Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC, que tendrá lugar en junio, julio y septiembre de este año luego de la finalización de las eliminatorias de África y América en marzo y abril respectivamente.

Argentina, No. 4 del mundo, repitió como campeona Panamericana el 14 de abril para ganar un boleto a la Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC junto con el No. 7 Venezuela, el No. 12 Guatemala, el No. 19 Colombia y el No. 20 República Dominicana.

Mientras que Sudáfrica, en el puesto 16, y Botswana, en el puesto 33, obtuvieron sus boletos para la Copa del Mundo en el Clasificatorio Africano el 3 de marzo. Sin embargo, Botswana declinó su participación en la competencia, abriendo un lugar para un comodín, que posteriormente fue otorgado al No. 15 del mundo, Israel.

Grupos de la Copa Mundial de Softbol Masculino

El 12 de febrero, la WBSC anunció por primera vez los grupos para la Copa del Mundo, compuestos por los 10 equipos ya clasificados en ese momento. Diez días después, Hong Kong, China recibió un comodín y fue colocado en el Grupo B, dejando que los últimos siete lugares para África y América se determinaran después de las eliminatorias.

El Grupo A, programado del 12 al 16 de junio en Hermosillo, México, contará con los campeones mundiales defensores y mejor clasificados del mundo, Australia, el número 5 y campeón europeo, Chequia, Venezuela, los anfitriones y el número 9, México, y República Dominicana.

Los 19 juegos se llevarán a cabo en el Estadio Carlos Ortiz y el recientemente renovado Estadio Mundialistas Hermosillenses, sedes de la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-18 WBSC del año pasado.

Israel y Argentina han sido asignados al Grupo B, junto con el No. 3 Canadá, el No. 8 Nueva Zelanda, el No. 11 Singapur y el No. 24 Hong Kong, China. Este grupo se desarrollará entre el 10 y el 14 de julio en Prince Albert, Canadá, en Max Power Ball Fields en Prime Ministers Park, sede de la Copa Mundial de Softbol Masculino Junior WBSC 2018.

El Grupo C se disputará en Oklahoma City del 17 al 21 de septiembre, y los anfitriones y número 6 del mundo, EE. UU., recibirán a los campeones asiáticos y al número 2 Japón, Guatemala, Sudáfrica, el número 17 Holanda y Colombia.

El OGE Energy Field en el Estadio del Salón de la Fama del Softbol de EE.UU., sede principal de la Copa Mundial de Softbol Femenino Sub-19 2015, será la sede de este grupo.

Formato de la fase de grupos de la Copa Mundial de Softbol Masculino

Los dos mejores equipos de cada grupo, más dos comodines, avanzarán a la Final del Campeonato del Mundo, que se jugará en Prince Albert en el verano de 2025, en las mismas instalaciones del Grupo B.

Se jugarán un total de 57 partidos en la fase de grupos. Cada grupo jugará un round robin de 15 juegos antes de que los equipos quinto y sexto jueguen por el quinto lugar del grupo mientras que los cuatro mejores equipos avanzan a los Play-Offs.

Los dos mejores equipos jugarán entre sí con un boleto a la final en juego, mientras que el perdedor del primer partido de play-off jugará contra el tercero contra el cuarto ganador por el segundo lugar en la final.

El calendario de partidos de la Fase de Grupos se anunciará en las próximas semanas.