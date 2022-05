MIAMI, FL MAYO 26 – La semana de la música latina de los PREMIOS HEAT, que reúne a los principales artistas de la música urbana, fue escogida por la la creadora de contenido y empresaria colombiana, Daniela Arango como el evento premiere para el lanzamiento internacional de sus productos de playa, usando como punta de lanza su exclusivo bronceador RAYADA.

“Las playas paradisíacas de Cap Cana y la energía poderosa que se reúne este año en los PREMIOS HEAT son la combinación perfecta para acompañar la presentación al mundo nuestro bronceador RAYADA”, dijo Arango.

A sus 23 años, Daniela Arango es una de las primeras empresarias latinoamericanas en proyectar el poder de sus más de seis millones de seguidores en las redes sociales en una empresa. Su primer producto original es el bronceador RAYADA, con ingredientes naturales como aceite de lino, zanahoria, chontaduro, coco, cannabis, áloe vera y vitamina E.

“Me siento muy orgullosa de llevar un producto como el bronceador RAYADA como representante de la innovación y la calidad que tenemos los jóvenes empresarios colombianos”, agregó.

“Toda mi vida he adorado la playa y pasar tiempo al aire libre. Me encanta el look de estar bronceada, pero ya sabemos los peligros de estar al sol sin protección. Busqué por mucho tiempo un producto que me permitiera lograrlo, hasta que me di cuenta de que no existía”. explicó Arango, quien combina su trabajo en las redes con sus estudios de Administración de empresas. “Por eso me propuse crear mi propio bronceador”.

“Para mí era esencial que fuera beneficioso para la salud y que pudiera ser usado por personas con piel sensible y lo logramos. Es un bronceador que puede ser usado por toda la familia, te ayuda a agarrar color rapidísimo y te deja la piel muy suave”, agregó.

La semana de los PREMIOS HEAT comienza el 30 de mayo en Cap Cana y cierra el 2 de junio con la ceremonia de entrega de galardones. Bad Bunny y María Becerra son los artistas con más nominaciones.

RAYADA es uno de los principales patrocinadores del evento. Daniela Arango está disponible para entrevistas y forma parte de las celebridades que desfilarán en la alfombra roja antes de la entrega de los premios.