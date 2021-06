Santo Domingo. Raulín Rosendo, leyenda consagrada del género de la salsa, demandó una explicación a los organizadores de Premios Soberano 2021, quienes excluyeron de la propuesta que se transmitió desde el Salón la Fiesta del Hotel Jaragua, la participación que tenía prevista junto a su homólogo Yiyo Sarante, en un segmento en el que se recordaría las grandes luminarias del arte y la cultura que perdieron la vida entre 2019 y 2020.

Desde su cuenta de Instagram el intérprete de “Mamá vieja” expresó que llegó a la República Dominicana haciendo un sacrificio en medio de la pandemia para compartir en un segmento con Yiyo Sarante, sin que hasta el momento se dé una explicación de los motivos por los cuales su participación no se hizo posible.

Raulín dijo que sus fanáticos estuvieron esperando la actuación.

“Mi más sinceras disculpas y alto sentido de consideración a todos mis fanáticos que estuvieron esperando por mi tan anunciada actuación. Vine con todo el amor del mundo haciendo un sacrificio en medio de la pandemia para compartir un segmento con mi colega Yiyo Sarante en los premios soberano, pero todavía no he recibido la explicación del porqué no salió al aire nuestra participación .”

Detalla el portal Masvip.com.do que en la misma posición que se encuentran Kinito Méndez, Pochy Familia, Magic Juan, Daniel Santa Cruz, Marrena y Nino Freestyle quedaron sorprendidos cuando su musical en honor aquellos que partieron del mundo nunca salió al aire.

En el caso de Kinito Méndez y Pochy Familia estaría realizando un homenaje póstumo al merenguero Cheche Abreu; en cambio, que Daniel Santa Cruz y Marrena exaltarían a Víctor Víctor, quien murió a causa el Covid 19 el pasado año.

Yiyo Sarante, Raulin Rosendo destacarían la grandeza del creador de la Fania All Star Johnny Pacheco; y Magic Juan, ex integrante del grupo “Proyecto Uno” y Nino Freestyle, nominado a Revelación del Año, realizarían un homenaje a Sandy, del grupo Sandy Papo.