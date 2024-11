Raúl Féliz: Sin innovación y calidad educativa el liderazgo en crecimiento económico de RD está en juego

“Es hora de dejar atrás los sectores de baja productividad y apostar por la destrucción creativa, donde las empresas innovadoras lideren el crecimiento”, planteó el renombrado economista y analista internacional dominicano Raúl Féliz, residente en México



Santo Domingo, República Dominicana.– 19 de noviembre de 2024. El reconocido economista y analista internacional dominicano Raúl Féliz advirtió hoy que la continuidad del crecimiento económico de la República Dominicana depende de la redirección de los incentivos hacia la innovación y un incremento de la calidad educativa con un uso eficiente de los recursos.



Durante su conferencia magistral en el Foro Económico elDinero 2024, Féliz expuso una visión estratégica para que el país no caiga en la “trampa de la renta media”, un fenómeno que históricamente ha frenado a otras economías emergentes de América Latina.



En su ponencia titulada “¿Cómo convertir el crecimiento económico en desarrollo? ¿Va bien República Dominicana?“, Féliz señaló que, aunque el país ha mantenido un crecimiento promedio del 5.5% desde 1991, este ha estado basado en una inversión masiva en sectores tradicionales y no en el aumento de la productividad. Este modelo, según el economista, está agotado.



“Si queremos que la República Dominicana siga creciendo y alcance niveles de desarrollo comparables a los países más avanzados, debemos replantear nuestros sistemas de incentivos”, afirmó Féliz. “Es hora de dejar atrás los sectores de baja productividad y apostar por la destrucción creativa, donde las empresas innovadoras lideren el crecimiento”.



El economista insistió en que los incentivos deben dirigirse hacia sectores que promuevan la adopción de tecnologías avanzadas y la complejidad en las exportaciones. Esto implica crear un entorno que facilite la entrada de empresarios innovadores y la salida de empresas que ya no generan valor.



Educación: el fundamento del progreso



La innovación, sin embargo, no es posible sin una base sólida de educación de calidad. Féliz destacó que el sistema educativo dominicano debe priorizar las ciencias, las matemáticas y las habilidades tecnológicas para garantizar que las futuras generaciones puedan competir en una economía global. “Sin estudiantes destacados y un sistema educativo eficiente, no habrá aumento de ingresos generalizado, y la desigualdad seguirá creciendo”, enfatizó.



Además, el economista sugirió que el uso eficiente de los recursos educativos es esencial para maximizar el impacto en la productividad. Esto incluye la modernización de la infraestructura educativa, la formación de docentes en áreas tecnológicas y el acceso equitativo a herramientas digitales.



El desafío fiscal



Otro punto crítico de su análisis fue el reto fiscal que enfrenta el país. Féliz advirtió que la estabilidad macroeconómica, aunque notable, no será suficiente si no se aborda la sostenibilidad fiscal. “El Gobierno no puede funcionar sin ingresos suficientes. Necesitamos políticas fiscales que no solo mitiguen riesgos de desestabilización, sino que también impulsen el desarrollo”, señaló. Asimismo, subrayó que alcanzar el grado de inversión es un objetivo clave para atraer capital extranjero y mantener el crecimiento.



Reflexiones en el Foro elDinero



Las ideas de Féliz resonaron a lo largo de las discusiones del foro, organizado por el periódico elDinero con el apoyo de Mediáticos Consultores. Líderes de los sectores turístico, industrial y financiero complementaron su análisis con perspectivas específicas sobre sus áreas:



Turismo : Jacqueline Mora, viceministra técnica de Turismo, destacó que el turismo debe convertirse en un motor de inclusión social, mejorando la distribución del ingreso en las comunidades locales.

: Jacqueline Mora, viceministra técnica de Turismo, destacó que el turismo debe convertirse en un motor de inclusión social, mejorando la distribución del ingreso en las comunidades locales. Industria : Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD, abogó por incentivos que fomenten empleos de calidad y aumenten la competitividad industrial.

: Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD, abogó por incentivos que fomenten empleos de calidad y aumenten la competitividad industrial. Finanzas: En un panel moderado por Víctor Bautista, socio director de Mediáticos Consultores, se discutió cómo los recursos financieros pueden canalizarse hacia proyectos innovadores y de alto impacto social.



Un llamado a la acción



En el evento fue reconocido el empresario santiaguero Félix M. García, presidente del Grupo Linda, por su trayectoria en el desarrollo empresarial. En sus palabras finales, Féliz dejó un mensaje claro: “El crecimiento por sí solo no garantiza el desarrollo. Debemos romper las cadenas que bloquean nuestro progreso, apostando por la innovación, la educación y una política fiscal sostenible. La República Dominicana tiene todo para convertirse en un modelo de éxito en la región, pero debemos actuar con valentía y visión estratégica”.



El Foro Económico elDinero 2024 reafirmó la necesidad de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para alinear el crecimiento económico con mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población dominicana.