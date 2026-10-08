Raquel Peña pide una voz regional más unida ante los nuevos desafíos globales

La vicepresidenta llamó a reforzar el diálogo entre América Latina y el Caribe durante un encuentro con cancilleres y delegaciones de la CEPAL en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La vicepresidenta Raquel Peña llamó a los países de América Latina y el Caribe a actuar de manera más coordinada frente a los desafíos económicos, sociales y geopolíticos actuales, durante un almuerzo ofrecido a cancilleres y jefes de delegación participantes en el 41.º período de sesiones de la CEPAL.

Peña destacó que República Dominicana asume con responsabilidad su papel como anfitriona del encuentro, que se celebra del 7 al 9 de octubre en Santiago de los Caballeros, y subrayó la importancia de construir posiciones compartidas ante un escenario internacional marcado por cambios en las reglas globales y mayor incertidumbre.

Durante su intervención, sostuvo que América Latina y el Caribe necesitan fortalecer una voz común que coloque en el centro el bienestar de las poblaciones y un desarrollo económico, social y ambiental inclusivo y sostenible. También señaló que las tensiones geopolíticas y las transformaciones del sistema multilateral exigen mantener abiertos los espacios de diálogo entre las naciones.

La vicepresidenta insistió en que ningún país puede enfrentar por sí solo los actuales desafíos internacionales y planteó la necesidad de actuar con serenidad, claridad en las prioridades y unidad. En ese contexto, valoró el papel de la CEPAL como espacio para intercambiar conocimientos, identificar necesidades comunes y promover acuerdos entre los países.

Peña presentó además la visión de desarrollo impulsada por el Gobierno a través de Meta RD 2036, iniciativa que contempla duplicar el producto interno bruto real de República Dominicana para ese año. Explicó que alcanzar ese objetivo requiere elevar la productividad y fortalecer la formación del capital humano para generar empleos de mayor calidad y mejores condiciones de vida.

Como parte de la actividad se desarrolló el panel “La región Norte y el impacto del diálogo público-privado en la transformación dominicana”, en el que representantes empresariales compartieron experiencias sobre la articulación entre ambos sectores y su incidencia en el desarrollo económico de Santiago y la región Norte.

El encuentro reunió a cancilleres, jefes de delegación, representantes de organismos internacionales, autoridades y empresarios. El 41.º período de sesiones de la CEPAL se desarrolla durante tres días en Santiago de los Caballeros, con una agenda enfocada en las transformaciones necesarias frente a la nueva realidad geopolítica y en la definición de las prioridades de trabajo del organismo para los próximos años.