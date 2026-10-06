Raquel Peña encabeza segunda jornada del CNM para cubrir seis vacantes en la Suprema Corte

Veinte aspirantes son evaluados este martes en el Palacio Nacional dentro del proceso que también servirá de base para escoger al próximo presidente de la SCJ

Bartolo García

Santo Domingo.– La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este martes, en representación del presidente Luis Abinader, la segunda jornada de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que continúa el proceso de evaluación para cubrir seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El proceso contempla la evaluación de 88 profesionales preseleccionados y servirá además como base para la posterior escogencia del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el calendario establecido por el organismo.

Para este martes 6 de octubre habían sido convocados inicialmente 22 postulantes, pero Pedro Antonio Mateo Ibert y Alina Mora Arias de Mármol declinaron participar, por lo que la jornada quedó programada para escuchar a 20 aspirantes.

Las entrevistas se desarrollan en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y forman parte de cuatro jornadas de vistas públicas previstas para los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, con 22 candidatos convocados inicialmente para cada fecha.

Entre los aspirantes de esta segunda jornada figuran Alexis Andrés Gómez Geraldino, Antonia Josefina Grullón Blandino, Ramona Gutiérrez Batista, Julián Antonio Henríquez Puntiel, Mildred Inmaculada Hernández Grullón, Yoaldo Hernández Perera, Erick José Hernández-Machado Santana, Mildred del Pilar Infante Agramonte, Luis Omar Jiménez Rosa y Fernando Langa Ferreira.

También fueron convocados Wendy Sonaya Martínez Mejía, Luz del Carmen Matos Díaz, Daira Cira Medina Tejeda, Ana Magnolia Méndez Cabrera, Víctor Rafael Menieur Méndez, Yobany Antonio Mercado Rodríguez, Segundo Eligio Monción, Daisy Indhira Montás Pimentel, Yokaurys Morales Castillo y Joselin Moreta Carrasco.

El Consejo Nacional de la Magistratura es presidido por Luis Abinader e integrado además por Luis Henry Molina, Napoleón Estévez Lavandier, Ricardo de los Santos, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo Fernández, Omar Fernández y Tobías Crespo. La evaluación continuará esta semana hasta completar el grupo de profesionales preseleccionados para las seis plazas disponibles en la SCJ.