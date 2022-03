Dice partido lo dirige cúpula “impermeable”

El ex candidato a senador por el Distrito Nacional y hasta el momento miembro del Comité Político, Rafael Paz, manifestó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está dirigido por una “cúpula impermeable” y que por ello anuncia su salida del expartido oficialista.

“Ese partido como odre viejo ha perdido su elasticidad y no permite transitar la ruta hacia los orígenes de esa organización política y aplicar las transformaciones que requiere; luego de haber chocado con esta realidad sopesé mi futuro en la sociedad como padre, ciudadano, y político; hoy les anuncio mi salida del PLD”, señala Paz a través de un comunicado de prensa.

El documento difundido en los medios de comunicación señala que la “verdadera renovación” no es solo presentar “rostros nuevos” si no incorporar nuevas ideas.

“Si esto no ocurre uno se limita a ser, como diría el trovador, un simple servidor del pasado en copa nueva, tristemente me di cuenta que había evitado seguir el curso que me llevaría a encontrarme con mi propia esencia, por pasiones, presiones, lealtades cuasi masoquistas, sentimientos encontrados…”, expresó el exfuncionario.

Además explicó que la política cuando no se ejerce sobre la base de las ideas carece de sentido.

“Sin ellas, la actividad política se degenera y se convierte en una actividad perversa donde predominan fuerzas que se mueven en las sombras y que tienen como herramientas principales la mentira, el engaño, la manipulación y la simulación, todo con el fin único de llegar o mantenerse en el poder. Cuando las organizaciones políticas pierden las ideas, pierden su identidad, pero, sobre todo, pierden su sentido histórico”, añadió.

A pesar de las razones de salida, Paz externó su “eterna gratitud” a las bases y a la dirigencia media del PLD.

El mismo señaló, además, que gracias a “esos peledeístas honestos y trabajadores a pesar del más adverso de los escenarios, fue electo al Comité Central con la mayor votación del Gran Santo Domingo y entre los más votados del país, y posteriormente electo miembro del Comité Político”.