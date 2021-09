Imagina el siguiente escenario. Estás saliendo con un chico; él te gusta, tú le gustas. Desde un principio, él te dijo que no estaba preparado para una relación seria, pero con el tiempo se ha vuelto tan amable y atento que empiezas a dudar de si de verdad solo quiere divertirse contigo o sus intenciones han cambiado.

Hacer la típica pregunta de “¿qué somos?” no siempre es muy atinado, tomando en cuenta que te dejó las cosas ‘claras’ desde un principio. ¿Qué se supone que debas hacer? La solución, probablemente, es prestar atención a sus acciones. Aunque cada hombre tiene una forma distinta de mostrar interés, según expertos en conducta humana, las siguientes señales generales delatan que una persona busca algo serio.

Buena comunicación



Cuando alguien no pretende entablar una relación formal, por lo general, no se preocupa por mantener largas conversaciones con la otra persona. Si inicia las pláticas, no siempre con el fin de pautar un encuentro contigo, te informa cuando no podrá contestarte rápido para que estés al tanto, busca temas de conversación, siempre se despide cuando se va a dormir y no te deja ‘hablando sola’, está dando indicios de que le importas más allá de algo casual.

No te pone excusas



Un hombre interesado siempre sacará tiempo para estar con quien le gusta. Puede que tenga muchos pendientes en la semana, pero si de verdad le mueves el piso, hará un hueco en su agenda para salir o estar contigo. Ojo, el tipo de citas también dice mucho de sus intenciones. Por ejemplo, si siempre te propone ir a lugares ‘más privados’, quizá solo te vea como un pasatiempo, mientras que, si siempre propone planes distintos, tomando en cuenta tus gustos, puede que busque tener momentos especiales juntos.

Grado de intimidad



¿Cuál es el nivel de intimidad que tienen?, ¿solo sexual o se interesa por conocerte más a fondo? Este es un punto clave, pues quien quiere algo formal siempre tiende a preguntar sobre aspectos personales de tu vida y escucharte atentamente para luego, de una forma u otra, hacerte saber que prestó atención a cada cosa que le contaste.

No solo resalta tu físico



Si no quiere nada serio, sus cumplidos pueden ser bastante superficiales como lo linda que luces o alguna parte de tu cuerpo que le guste. Sin embargo, cuando esa atracción ha pasado a un plano emocional más allá de físico, los halagos van dirigidos a tu personalidad y aspectos más profundos, como tu mirada o sonrisa.

Te tiene confianza



La mayoría de los hombres no tiende a abrirse con respecto a su vida personal con cualquiera; así que, si lo hace contigo, es un buen indicio. Si te comparte sus problemas, miedos y aspiraciones, en definitiva, te ve como algo más que solo alguien con quien pasar el rato.