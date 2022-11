“Queremos una F1 con un mayor valor de lo humano, de los pilotos”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Domenicali explica las claves de su éxito y las intenciones de futuro

Stefano Domenicali participó en las jornadas: Eventos, Quo Vadis?, que organizan el despacho de Carlos Mangado y Navarra Capital, en Pamplona. Ahí, en una mesa titulada ‘Industria global, espectáculo sin límites’, estuvo con Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP y Paolo Campinotto, propietario del Pramac Ducati de MotoGP.

El jefe de la F1 trató distintos temas como las claves del crecimiento de la F1 a nivel mundial, los retos, la importancia de los viajes o el mercado estadounidense.

Cómo preparar un gran premio

“Lo más importante es personalizar cada evento, manteniendo en el centro lo deportivo y teniendo en cuenta a los aficionados, saber qué quieren cuando vienen. También está la dimensión internacional, esto hace que deba ser lo más completo posible. Debes atraer a las personas más apasionadas y hacer que haya otras cosas que sean atractivas a los que vienen nuevos”.

Clave de cada éxito

“Lo más importante es que cada gran premio sea único, que sea diferente al resto. Tenemos la obligación de mantener un estándar. La F1 es apreciada en todo el mundo. Hay ofertas para acogerlos en todo el mundo”.

Las innovaciones y la F1

“MotoGP y la F1 somos parecidos y complementarios. La emoción debe estar en el centro del programa. F1 y MotoGP tienen una gran fuerza al generar las innovaciones. Estamos en primera línea. En F1 tenemos un motor híbrido. Necesitas mucha energía y debes llevar a los promotores, que tengan una sensibilidad hacia un futuro para ayudar a esta transición, a que sea más rápida”.

Motores F1

“Para el próximo año, sólo hay pequeñas diferencias. La F1 ha dado dos pasos importantes. Normalmente, tenemos reglamento deportivo y técnico. Ahora, también uno financiero. Ya desde el año que viene habrá gasolina sostenible. Se debe hacer un cambio al carbón neutro en 2026”.

Estar él en las carreras

“Necesitas estar en todos. Tienes una responsabilidad con los colaboradores, las empresas. También para resolver problemas. El equipo tiene una experiencia, pero es nuestro modo de vida. Nuestro negocio es el entretenimiento. A través de la F1 ofrecemos una experiencia a los fans”.

Relación con MotoGP

“Todo lo que aporta uno va bien al otro. Somos complementarios. Son mercados diferentes, pero parecidos”.

Número de carreras

“24 es el límite natural. También considerando la logística o a los equipos”.

Éxito en Estados Unidos

“El mercado americano es importante para el futuro. Sólo estamos en el inicio de un camino de crecimiento, pero es importante estar en todo el mundo. Lo tenemos presente. Hemos tenido mucho éxito en EEUU. Añadiremos Las Vegas y será importante. Pero debe haber un equilibrio para no quitar a Austin. Las Vegas es una idea nuestra, importante. Hemos invertido muchos millones porque creemos que es importante”.

Añadido de un piloto estadounidense

“Es importante, lo hemos visto con Holanda. El año que viene tendremos uno, pero en este caso el deporte americano sigue una lógica diferente. Nosotros tenemos un proyecto diferente, más internacional, sin los errores del pasado. El error era claro: hay que ir a gente que no conozca la F1, ofrecer un entretenimiento, no ir directos al mercado que ya hay. El mundo nos obliga ahora a hacer cosas diferentes. La competición ayuda a buscar nuevas formas de financiación. El reto del futuro es ese. La F1 hace 10 años era casi sólo Europa. Ahora, hay que tener una cultura del entretenimiento muy fuerte”.

Logística

“Es muy importante. Tenemos una gran logística. Es un gran trabajo, difícil de gestionar este año con lo que pasó en todo el mundo. Es vital para nosotros porque los costes aumentaron. Es un tema central en lo económico. Movemos 750 toneladas cada domingo”.

Televisión y tecnología

“La información, las gráficas o la emoción son importantes. Ahora mismo con lo digital es fundamental, pero hay algo físico, la gente quiere ver a los campeones. MotoGP siempre ha podido ver la cara de los pilotos y eso te da emoción. Hasta en sus lesiones. Nosotros no tenemos eso. No se ve lo de dentro del coche y tenemos que lograrlo. La persona física da valor. Ya no sólo es la televisión, también las redes. El mundo de hoy, sobre todo, con los jóvenes, quiere intensidad y es el reto: ofrecer contenidos interesantes”.

Igualdad

“La diferencia es que el piloto de motos puede marcar más la diferencia. En la F1 queremos más valor de lo humano, que los pilotos buenos marquen la diferencia, la tecnología al servicio de los pilotos. La competividad es un elemento fundamental para mantener la atención en lo deportivo. Los pilotos deben tener talento y, es nuestro objetivo, dar a los que van en coche, la opción de un desarrollo técnico para que puedan crecer. Son sólo 20 pilotos en el mundo”.

Fichajes

“Hay contratos que respetar. El sistema de hoy protege al máximo el respeto a los contratos. Para la F1 ver a un piloto como Alonso es importante, también a jóvenes. Ha logrado una atención importante a la F1 en España. Está claro que el efecto de los pilotos es importante”.

2023

“Tenemos varios proyectos para mejorar la oferta televisiva, con gráficos, mejorar la experiencia de los fans, también en la zona de los fans. Esperamos tener un campeonato competitivo y que esté por decidirse entre varios hasta el final con varios pilotos”.