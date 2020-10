Después que el cónsul general Eligio Jáquez, remozara el centro de llamadas del consulado en esta ciudad, diciendo que con ello, el problema de la falta de atención iba a estar resuelto y luego denunciara que 116 mil llamadas no fueron atendidas entre julio y agosto, numerosos usuarios, entre ellos varias dominicanas han comenzado a quejarse contra su incipiente gestión, denunciando la falta de respuestas y atención en el centro de llamadas de la sede que fue recientemente remozado para ampliar el personal a siete y con avances tecnológicos para garantizar la prontitud en los servicios.

Se quejan de que muchos de ellos se han cansado luego de esperar por largo tiempo que se les contesten sus llamadas en busca de informaciones y sobre diferentes gestiones.

En uno de los casos, la señora Diana Romero, residente en la ciudad de Perth Amboy en Nueva Jersey, dijo que motivada por el anuncio de Jáquez, llamó más de 10 veces en un día, pero nadie contestó en el centro de llamadas del consulado y lo mismo hizo al día siguiente, enfrentando el mismo problema.

“Parece que esa es una práctica frecuente. Ayer estuve llamando como 10 veces y nadie me contesto y el viernes también”, dijo Diana en una respuesta a la denuncia de Jaquez a través de la página de noticias en facebook de este reportero.

“Estuve llamando el jueves y viernes en horario del consulado. Intente todas las opciones y en ningunas (duraba bastante esperando) y nadie me contestaba. Quiero hacer ciudadano Dominicano a mi hijo y a unos cuantos sobrinos que están interesados. Quieren hacer inversiones allá y no quieren k los traten como extranjeros. Llame al área jurídica o legal, y a otras áreas por si me podía comunicar y nada. Soy de New jersey perth amboy”, agrega ella en su post.

Yolanny Rodríguez es otra de las que critica la falta de atención, pero dice que aunque contesten, eso no es suficiente para la resolución de los problemas.

“Yo no como more do que va a hacerse para cambiar la falta de resolución de problemas? Contestar el teléfono no es suficiente, o no estamos ahí todavía?”, escribió Rodríguez en su página facebook.

La reconocida activista comunitaria y dirigente de Alianza País, Mónica Zapata, se quejó de que en vez de dedicarse a ayudar a la solución de otros problemas acuciantes para la comunidad, el cónsul insista en que la encomienda más importante que le hizo el presidente Luis Abinader es la de convertirse en un intermediario entre el Gobierno y los mercados en Estados Unidos, para venderles aguacates y otros productos del agro dominicano.

“Antes de vender los aguacates la comunidad dominicana exige que se transparenten los precios de todos los servicio”, añade Zapata en su nota publicada en la misma red social.

En términos similares se han manifestado muchos otros dominicanos y dominicanas, algunos de ellos recordando el refrán popular muy usado por Juan Bosch: “Una cosa es con guitarra y otra con violín”.

Por Miguel Cruz Tejada