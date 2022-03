Will Smith sorprendió al golpear al actor estadounidense en medio de su presentación al “Mejor documental”

l actor Chris Rock estuvo como invitado en los premios Óscar 2022 que se llevaron a cabo este domingo 27 de marzo, pero lo que nunca imaginó fue que recibiría una bofetada del actor Will Smith en medio de su presentación al “Mejor documental”.

Todo comenzó cuando el también comediante y productor ingresó al escenario e hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, que no pareció ir bien con su esposo Will Smith. “Jada, te amo, ‘G.I. Jane 2′, no puedo esperar para verla”.

La cámara cortó a Pinkett Smith, quien puso los ojos en blanco mientras se sentaba junto a Smith. “Esa fue buena”, dijo Rock, pareciendo responder a la broma que no fue bien recibida por Will Smith, quien caminó hacía él y pareció golpear a Rock en la cara.

Rock luego dijo: “Oh, uh”. Cabe resaltar que Pinkett Smith ha sido abierta sobre su lucha contra la alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello.

Según la reportera de CNN Stephanie Elam, que se encuentra entre la audiencia, pudo escuchar cómo golpeaban a Rock. Smith dijo dos veces durante el incidente, según Elam, “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!” con el rostro serio.

Rock respondió: “Oh, guau”. Para los espectadores en casa, los censores silenciaron la parte verbal del intercambio entre Rock y Smith.

El teatro se quedó en silencio y Rock dijo: "Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión". Sean "Diddy" Combs subió al escenario más tarde y les dijo a Smith y Rock que arreglarían las cosas "como una familia" más tarde.

Jada Pinkett Smith, quien también es actriz, sufre de alopecia y reveló públicamente su diagnóstico en 2018.

Según Scott Feinberg de The Hollywood Reporter, presente en el teatro, Smith, lloroso, debió ser “apartado y consolado” por Denzel Washington y Tyler Perry durante una pausa comercial.

“Will y Chris, vamos a resolver esto como una familia. En este momento, seguimos adelante con amor”, dijo el cantante y actor Sean “Diddy” Combs, al presentar la siguiente sección de la gala. EFE