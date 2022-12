Qué se sabe de la segunda temporada de “1899″ y qué dicen sus creadores

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

“Ya tenemos ideas para una segunda y tercera temporada de 1899, y será más complicado”. Así adelantaron los creadores de 1899 que los seguidores contarán con más capítulos de la serie.

A pesar de que aún no fue confirmada la segunda temporada de manera oficial, sus creadores comenzaron a dar entrevistas donde dejaron entrever que la ficción contará con al menos dos entregas más. Jantje Friese y Baran bo Odar son los cerebros detrás de esta serie y que ya trabajaron juntos en otra producción super exitosa de la plataforma, Dark. En ambas historias suceden eventos propios de la ciencia ficción y la fantasía donde los saltos temporales y los universos y realidades paralelas están a la orden del día. Esta serie es la producción alemana más cara hasta el momento. Su estreno fue el 17 de noviembre en la plataforma e inmediatamente se convirtió en uno de los títulos con más visualizaciones.

“Siempre nos gusta tener un final antes de empezar. Queremos saber a dónde vamos. Estamos avanzando en una historia y queremos saber cómo se resolverá al final. (…) Y a medida que avanzamos en el proceso, las ideas pueden cambiar y moverse a una posición diferente.”. Estas fueron algunas de las ideas que reveló Baran bo Odar en una entrevista a la publicación The Hollywood Reporter.

“Lo que hacemos constantemente es jugar con las expectativas. Lees un código y esperas algo y te sientes seguro en eso. Crees que diste en la tecla. Estamos rompiendo esa expectativa y, con suerte, le daremos una respuesta satisfactoria. Al menos al final de la temporada 3, pero con suerte antes durante la primera temporada”, agregó uno de los creadores.

1899 recrea la vida en un barco que viene desde Europa hacia América (a Nueva York) lleno de inmigrantes. Pero en la travesía reciben un telegrama desde otra embarcación que pide ayuda. Así el capitán decide cambiar el curso del viaje para ir al rescate de la otra nave. Pero al llegar ven que no hay pasajeros en este barco que está a la deriva hace 4 meses. Sólo se encuentran con un niño encerrado en una especie de placard.

La serie está llena de misterios y recurre al efecto de ir y venir en el tiempo donde se toma las libertades de contar el pasado de los personajes centrales, quienes en su mayoría están huyendo en busca de un futuro mejor. Como Dark, esta ficción precisa atención total con respecto al espectador que en más de una oportunidad deberá volver a ver algunas escenas. “La gente no entendió Dark así que tenemos que hacer esta más fácil”, decían los creadores cuando les consultaban sobre el nuevo proyecto después de esta serie. “En Dark, la idea del universo paralelo siempre se planeó para la segunda temporada. Y luego, mientras trabajábamos en ella, decidimos trasladarla a la tercera temporada. Esas cosas siempre ocurren. Tratas de ser flexible, de permitir que el proceso te sorprenda mientras lo llevas a cabo, pero sabiendo hacia dónde estás navegando”, agregaron los creadores sobre su proceso a la hora de escribir.

Lo cierto es que los creadores ya tienen una marca registrada sobre cómo contar historias y sienten que le deben fidelidad a un público que los aclama. En la entrevista a The Hollywood Reporter afirmaron: “Intentamos ser muy fieles a nuestro público principal, al que le encanta los rompecabezas. Se les da muy bien juntar las piezas. Queremos que sea una gran experiencia para ellos y que no sea demasiado fácil. Si estás en ese grupo principal y lo has resuelto, deberías estar orgulloso de ti mismo, es una experiencia increíble”, concluyeron.

Los 8 episodios de la serie 1899, están disponibles en Netflix.