¡Que lio con película de hija de Michael Jackson sobre Jesús!

Ha generado polémica por película

Con casi 300.000 firmas, la petición “Impidan la distribución de la película Habit” en Change.org se opone al estreno de “una nueva película blasfema de Hollywood” en la cual “se presenta a Jesús como una lesbiana”, con la interpretación de Paris, la hija de Michael Jackson. “Los distribuidores todavía no la han comprado, así que por favor difundamos y despertemos conciencia entre la gente sobre esta basura cristianofóbica que se propaga hoy en día, pero que de algún modo es aceptada y alabada por la sociedad”.

La actriz y cantante de 22 años participa en la película independiente que produjo Donovan Leitch y dirigió Janelle Shirtcliff, cuyo rodaje se completó antes de la pandemia de COVID-19 y que actualmente se halla en pos-producción. Los coprotagonistas son Bella Thorne y Gavin Rossdale.

“En el primer vistazo que se pudo dar al próximo proyecto indie, la imagen de Paris como figura religiosa incluye un aro en la nariz, el pelo ondeado y una bata tradicional”, describió E! “el papel más atrevido de Jackson hasta el momento”. La joven trabajó en Scream: The TV Series, de MTV, como Becky, tras su debut en el drama musical Star, de Fox, en 2018, y un papel en Gringo.



Según un comunicado de prensa de Voltage Pictures, el argumento de Habit sigue a una joven “callejera e inteligente” con “una obsesión fetichista por Jesús”, quien termina “mezclada en un violento tráfico de drogas y encuentra una posible salida disfrazándose de monja”. El texto no dice que Paris Jackson interprete a Jesús en una versión lesbiana.

Cassian Elwes, productor ejecutivo de Habit, contestó a una pregunta de la prensa en su cuenta de Twitter y desestimó la campaña de censura que apunta contra los posibles distribuidores Warner Bros y Lionsgate: “Desde luego que esta historia se ha exagerado totalmente”, escribió. “En realidad Paris aparece en un momento fantasioso de Bella en la película, cuando Bella tiene una visión de su madre, que interpreta Paris vestida como Jesús”.

La aclaración no menguó la indignación iracunda de los firmantes, que comentaron por qué se sumaban al petitorio: “Esto es una falta de respeto a toda la comunidad cristiana. En la Biblia se dice con claridad que Jesucristo era un hombre y no una lesbiana”; “Representar a Jesús como lesbiana es una herejía y está mal”; “Esto es una aberración”; “Es hora de enviar un mensaje a Hollywood: la mayoría de ustedes está profundamente dañado, son sociópatas que no reflejan ni los menores valores americanos”; “No soy religiosa pero esto es un poquito demasiado” y “Es una blasfemia y falta de respeto”, entre muchos otros.

Otra petición, del grupo Un Millón de Mamás (OMM) también juntó casi 76.000 firmas para denunciar el film y pedir que se lo censure. Su argumento: “Esta película sacrílega, Habit, se burla de la cristiandad y ridiculiza a las personas religiosas. Elevated Films representa los derechos del proyecto en los Estados Unidos. Obviamente, Elevated Films ha ido demasiado lejos. La compañía nunca, ni en un millón de años, produciría una película que difamara a Mahoma de manera similar”, comparó.

Paris Jackson no hizo comentarios sobre la polémica. Además de su carrera como actriz, la hija del rey del pop continúa como modelo de Jean-Paul Gaultier y como parte de la banda en la que la acompaña su novio, Gabriel Glenn.