1. Puedes bajar de peso

Comer alimentos picantes es una forma fácil de quemar un poco de grasa extra. Nada puede reemplazar el ejercicio y una dieta saludable, pero los capsinoides que se encuentran en los chiles no te harán ningún daño. Estos son conocidos por aumentar el gasto energético y reducir la grasa corporal.

2. Tu tolerancia al dolor aumentará

Es difícil de creer, ya que, para algunas personas, comer alimentos picantes es doloroso en sí mismo. Sin embargo, especialistas sugieren que la capsaicina puede atacar una sustancia especial en nuestro cerebro (la cual es responsable de los sentimientos dolorosos), engañando al órgano para que ignore el dolor. Esta es una buena ventaja para aquellos que no les temen a las cosas picantes.

4. Existe la posibilidad de que vivas más tiempo

Un estudio mostró que aquellos que comían alimentos picantes de 6 a 7 días a la semana tenían una tasa de mortalidad de un 14 % menor que el resto. La investigación observó a los amantes de la comida picante independientemente de otros factores de riesgo, por lo que estos alimentos podrían no ayudar a quienes tienen un estilo de vida poco saludable.

5. Tu consumo de azúcar disminuirá

No es un secreto que el azúcar es perjudicial para la salud, pero reducir su consumo no es fácil. Expertos dicen que ingerir platillos picantes de vez en cuando podría ayudar a combatir los antojos de azúcar. Es similar a beber un vaso de jugo de naranja después de cepillarse los dientes; luego de comer algo picante, generalmente no queremos nada dulce. ¡Solo una razón más para preparar salsa de chile!