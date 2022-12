“¿Qué le pasó en la cara?”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

No es ningún secreto que a algunas celebridades se les va la mano con los retoques estéticos. Labios desproporcionados, pómulos de otro mundo o estiramientos faciales que les impide moverse son algunos de los más comunes. El uso del bótox incluso puede ocasionar reacciones o efectos no deseados, como le sucedió a esta bloguera que acabó con “mirada de loca”.

El productor y juez de America’s Got Talent (NBC) Simon Cowell, es uno de los famosos que se ha arrepentido públicamente del abuso de rellenos dérmicos y el pasado agosto decidió ponerle remedio.

“Hubo un tiempo en el que creo que me fui muy lejos”, dijo al diario The Sun en ese momento. “El otro día vi una foto mía de antes y no me reconocí, [parecía] como sacado de una película de terror”. Incluso admitió que su hijo se asustaba al verlo.

Sin embargo, parece que se le ha pasado ese arrepentimiento y antes del estreno de la nueva temporada de Britain’S Got Talent, ha vuelto pasar por la consulta estética.

El magnate mediático, de 63 años, compartió un video promocionando el show en el que luce irreconocible, con la piel muy estirada, notablemente más delgado, los dientes llamativamente blancos, el labio caído y una expresión extraña en las cejas.