¿Qué hacer si no te censaron?

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó este miércoles que personal interno de la institución completará la cobertura del X Censo Nacional de Población y Viviendas, el cual culminó este 30 de noviembre.

De acuerdo con la ONE, es necesario completar la cobertura en La Altagracia, Santiago y el Gran Santo Domingo.

En dichas demarcaciones los operativos se focalizarán en zonas como el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Verón y Santiago de los Caballeros.

Si alguien no fue censado durante este proceso que culminó hoy, puede comunicarse con la ONE en la línea que ha sido habilitada para tales fines 809-682-2717, marcar la opción 1, para que juntas de vecinos, administradores de condominios y algunos casos de población particular, puedan llamar y coordinar la visita para cumplir con el proceso. La ONE dijo que, de ser necesario, la visita podrá realizarse en horario extendido.

Según informó la ONE, el censo se realizó en las 28 provincias con el nivel de cobertura esperada, aunque algunas personas no quisieron que las censaran.

Operativos especiales

A partir de este 01 de diciembre, se mantiene en marcha los operativos especiales en viviendas colectivas, tales como cárceles, asilos, cuarteles, centros y casas de acogida.

La ONE explicó que los empadronadores ya terminaron su trabajo, pero otro personal como supervisores y encargados, en conjunto con personal de la ONE, completarán el proceso.