La migraña no es un dolor de cabeza banal. Es una enfermedad neurológica que afecta al 12% de la población general. En virtud de estas cifras, se puede establecer que en España este trastorno crónico afecta a cinco millones de personas.



De esa población, un 2% tienen migraña crónica, lo que significa que tienen dolor de cabeza más de quince días al mes, según explica a CuídatePlus Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Existen varios fármacos que se utilizan para el tratamiento de las crisis de migraña y también para su prevención. Sin embargo, muchas personas recurren también a alternativas no farmacológicas. ¿Qué dice la ciencia sobre su uso? Dos expertos de la SEN consultados por CuídatePlus explican qué es eficaz y qué terapias no tienen evidencia detrás que las respalden.



Estigma en migraña



Pese a su frecuencia y a la afectación que produce, la migraña está aún rodeada de un gran estigma. El hecho de que no se vea hace que muchas veces la persona migrañosa se enfrente a la incomprensión de su entorno.

Hay quien piensa que un dolor de cabeza no es para tanto, pero lo cierto es que la migraña es la tercera enfermedad más frecuente en el mundo y la primera causa de discapacidad entre los 16 y los 49 años.

Diagnosticar la migraña pasa por conocer los síntomas que relata la persona, ya que no existen pruebas de imagen que lo confirmen. Estos signos son, según Robert Belvis, secretario del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN:



-Dolor de cabeza o de una zona de la cabeza

-Dolor moderado o grave

-Dolor que aumenta con el esfuerzo

-Aparición de náuseas o vómitos

-Fotofobia (intolerancia a la luz)

-Intolerancia a olores y sonidos

-Malestar



¿Qué tratamientos funcionan para la migraña?



El arsenal terapéutico para tratar la migraña es cada vez más amplio. Los antiinflamatorios son el primer escalón y los triptanes se utilizan en las crisis graves. También existen tratamientos preventivos, que se recomiendan para las personas con más de tres crisis al mes, con fármacos por vía oral y bótox, que reducen el número de crisis y la intensidad de los episodios, explican ambos expertos. Los últimos en llegar al ámbito de la prevención son los anticuerpos monoclonales frente al CGRP, muchas veces en solitario y a veces combinados con otros.

El hecho de que la migraña sea tan incapacitante, además de crónica, hace que muchos pacientes se dejen llevar en ocasiones por la desesperación y busquen terapias alternativas para remediar su situación. Desde piercings para curar la migraña, a test de intolerancias alimentarias, pulseras de acupresión, suplementos alimenticios de todos los tipos, dietas restrictivas… Lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de remedios de la abuela en su mayoría no tienen ensayos clínicos con grandes poblaciones que permitan avalar si funcionan o no. “Algunas pueden suponer una pequeña ayuda, pero siempre en combinación con fármacos para tratar adecuadamente el dolor y si se puede para prevenirlo”, dice Irimia.



Por su parte, Belvis recuerda que “los médicos sólo podemos recomendar remedios que sean sido eficaces desde el punto de vista científico. Lo que nadie ha comprobado si es eficaz o no porque no se ha hecho el estudio pertinente no podemos recomendarlo. Hay miles de productos y terapias para la migraña, y mucha gente los recomienda, o aparecen en revistas o en internet sin base científica. Los únicos remedios científicos para la migraña se compran con receta médica”.



Evidencia científica para otras terapias



Veamos qué dice la ciencia de la eficacia de aquellos abordajes de la migraña en los que sí se ha investigado.



Terapias de relajación, ‘biofeedback’ y terapia cognitivo conductual



Estas tres formas de abordar la migraña pueden ser útiles cuando el estrés es uno de los principales desencadenantes de los episodios de migraña. No obstante, Irimia explica que los tratamientos psicológicos de la migraña no se recomiendan de forma individual. “Pueden ayudar a los pacientes a controlar el estrés, un desencadenante frecuente de los dolores de cabeza, de las contracturas musculares, etc.., pero deben ir unidos a los tratamientos farmacológicos. Se utiliza, sobre todo, en migraña crónica”, ya que el elevado número de episodios de migraña se asocia con más ansiedad, bajo estado de ánimo y un mayor consumo de medicamentos.



‘Piercings’ contra la migraña

Hace relativamente poco se ha puesto de moda colocarse un piercing en el cartílago auricular de la oreja como la idea de que es el remedio definitivo contra la migraña. Nada más lejos de la realidad. Irimia recomienda no optar por esta técnica, al tiempo que añade que no hay evidencia científica de su eficacia, por más que se afirme que se coloca sobre un punto de acupuntura. Además, puede producir complicaciones y un mayor riesgo de infecciones.



Acupuntura

Durante años se ha promovido el uso de la acupuntura para abordar la migraña. Sin embargo, Irimia recuerda que al comparar en estudios científicos el uso de la acupuntura tradicional por expertos frente a acupuntura realizada por profanos, “la evidencia es más bien pobre y creo que no se debe recomendar porque el beneficio es muy pequeño, si es que lo tiene”.



Homeopatía



Sobre el uso de la homeopatía, Belvis recuerda que no hay estudios clínicos correctamente hechos que avalen su uso frente a placebo. Así pues, la homeopatía no ha demostrado eficacia frente al uso de un placebo. ¿Qué es un placebo? La Real Academia de la Lengua Española lo define como una “sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable en el enfermo, si este la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción”.



Magnesio

El magnesio puede tener cierta eficacia -no muy elevada- y tiene pocas contraindicaciones. Una de las que sí presenta es que puede producir diarrea si se toma en altas dosis. “Su eficacia es más bien escasa”, insiste Irimia. En ello coincide Belvis, que dice que “la eficacia es menor que el fármaco más flojo con el que lo comparemos”.



El magnesio puede ser una buena alternativa a pacientes a los que no se les pueden dar otros fármacos, como podría ser el caso de las mujeres migrañosas embarazadas, añade Belvis. Lo que no se debe utilizar es por vía intravenosa, ya que puede provocar problemas óseos en el feto. “Por vía oral en principio no tiene efecto teratogénico (malformaciones en el feto)”, añade Irimia.



Vitamina B2 y Coenzima Q10



“En los estudios que se han realizado parece que la vitamina B2 y la coenzima Q10 son eficaces en el tratamiento preventivo de la migraña, por lo que es una posibilidad que se puede recomendar. Pueden ayudar a reducir la frecuencia de las crisis”, dice Irimia. Ambos compuestos tienen pocos efectos secundarios, aunque conviene saber que la vitamina B2, también conocida como riboflavina, tiñe la orina de color naranja.

Belvis añade que estos también pueden utilizarse en personas que no puedan tomar medicamentos.



Melatonina

En los años 90. comenta Belvis, se habló de los beneficios de la melatonina para la migraña, “hasta que un ensayo clínico ofreció resultados negativos y demostró que no es eficaz”.



Dietas restrictivas



“Durante años se han hecho dietas restrictivas a los pacientes con migraña”, explica Irimia, con la idea de que podrían ser eficaces en la reducción de los episodios. Sin embargo, no se trata de una recomendación que pueda hacerse a todas las personas, ya que muchas personas no tienen desencadenantes alimentarios. Si se aconseja que aquellas que sí tienen identificados ciertos alimentos que les desencadenan las crisis los dejen de tomar.



Belvis recuerda que eliminar productos de la dieta de forma drástica puede hacer que empeore la migraña. “El migrañoso no tiene problemas de tolerancia alimentaria, sino de habituación, es decir, de adaptarse a los estímulos”. Así, si una persona está acostumbrada a comer chocolate negro, no le dolerá la cabeza al consumirlo, al contrario que una persona que no lo come nunca.



Terapias herbales



Hasta la fecha, según datos de la SEN, sólo se ha analizado el efecto preventivo en la migraña episódica de la petasina (Petasites hybridus) y el partenólido (Tanacetum parthenium). No obstante no hay preparados herbales fiables para el abordaje de la migraña. En cuanto a las tisanas y aceites esenciales, pueden ayudar a prevenir la aparición de episodios si el desencadenante de la migraña es el estrés y la ansiedad. “Pero sólo como una ayuda al tratamiento habitual”, dice Irimia, y no como un tratamiento en sí mismo.



Cannabinoides



En cuanto a la investigación sobre el uso de cannabinoides, compuestos presentes en la planta Cannabis sativa, un estudio piloto está analizando su función en cefalea en racimos. “Se trata de un estudio de prueba de concepto”, explica Belvis, pero eso no significa que se pueda recomendar aún hasta que no se hagan los estudios pertinentes.



Belvis recuerda que el uso de férulas para los dientes, diademas que vibran sobre la cabeza y sticks de eucalipto, todos comercializados, tampoco cuentan con investigación científica que avale que son eficaces para la migraña.



Factores que desencadenan la migraña



No hay que olvidar que existen factores capaces de provocar la aparición de un episodio de migraña:

-Estrés

-Alteraciones hormonales por la menstruación

-Horarios de sueño regulares



Mantener horarios regulares en las comidas. “Es más importante respetar las horas de la comida que no lo que se ingiera para la migraña. Come siempre lo mismo y si quieres introducir algo nuevo, hazlo poco a poco”, aconseja Belvis a los migrañosos.



Por ello lo más importante para el manejo de la migraña, aparte de la terapia farmacológica tanto en la crisis aguda como preventiva, es procurar modular y gestionar el estrés, asegurar un sueño de 7 a 8 horas buena calidad, controlar las reglas, hacer ejercicio aeróbico de forma regular, a poder ser todos los días, y mantener los horarios de desayuno, comida y cena.