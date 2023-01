¿Qué está pasando en el futbol americano? muere un jugador de 20 años

La inesperada muerte de Devin Willock a solo unos días de haber ganado el Campeonato Nacional de Playoffs de Futbol Americano Universitario ha vestido de luto a este deporte nuevamente

Una nueva tragedia inunda el mundo del deporte, este domingo 15 de enero de 2023, se dio a conocer que Devin Willock falleció a los 20 años. Fueron las autoridades de la Universidad de Georgia, con la que jugaba, la encargada de dar a conocer el deceso del chico y de una reclutadora, Chandler LeCroy, tras sufrir un importante accidente automovilístico, donde viajaban dos personas más.

“Toda la familia de Georgia está devastada por la trágica pérdida del estudiante y atleta de futbol americano Devin Willock y de la miembro del personal Chandler LeCroy”, dice el comunicado de la universidad que han dado a conocer diversos medios de comunicación. “Otros dos miembros del programa de futbol resultaron heridos en el accidente. Ambos se encuentran en condición estable y continuaremos monitoreando su estado con personal médico”.

We are heartbroken over the passing of Devin and Chandler.



